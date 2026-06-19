Histórico calendario: confirman la semana de 2 días hábiles con fin de semana largo de 5 días

Debido a la cercanía de los festivos, los argentinos tendrán en 2027 una semana corta de apenas dos días hábiles, uno no laborable y dos feriados , que darán lugar a un fin de semana extralargo de cinco días , según la obligación de cada trabajador.

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Ocurrirá en Semana Santa , una de las épocas con mayor movimiento turístico.

El mes de marzo de 2027 tendrá dos feriados nacionales casi consecutivos, con un día no laborable en el medio , que provocarán una semana corta de apenas dos días hábiles.

El inusual panorama sucederá por la cercanía de los festivos que conmemoran el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y el Viernes Santo. Ambos son de carácter inamovible , según el calendario oficial del Gobierno.

El primero está fechado el 24 de marzo de 2027 , que caerá miércoles. Le seguirá el Jueves Santo el 25, considerado un día no laborable.

Pegado llegará el feriado nacional del Viernes Santo, asociado a la muerte de Jesucristo, que será el 26 de marzo.

De esta forma, la Semana Santa tendrá solamente dos días hábiles: el lunes 22 y martes 23.

El fin de semana extralargo de marzo de 2027 El fin de semana extralargo de marzo de 2027 Generado con IA

Cómo será el fin de semana extralargo en 2027 para Semana Santa

Miércoles 24 de marzo (feriado por el Día de la Memoria)

Jueves 25 de marzo (día no laborable por Jueves Santo)

Viernes 26 de marzo (feriado por Viernes Santo)

Sábado 27 de marzo

Domingo 28 de marzo (Pascua)

Cipolletti-Precios-de-los-huevos-de-pascua-semana-santa-salto-5 La Semana Santa de 2027 tendrá solamente dos días hábiles

Cuál es la diferencia entre un día no laborable (Jueves Santo) y los feriados

Durante los feriados nacionales (Día de la Memoria y Viernes Santo), ya sean inamovibles o trasladables, se debe respetar como si fuera descanso dominical, y si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral.

Por otro lado, un día no laborable (Jueves Santo) es aquel en el cual el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.

A diferencia de los feriados nacionales, durante los días no laborables turísticos no existe la obligatoriedad de suspender las actividades laborales, y los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.

Generalmente, en Argentina, los días no laborables se suspenden las clases, la actividad bancaria y la atención estatal.