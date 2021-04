Segunda ola: la Nación apuntó a seis departamentos de Mendoza con “riesgo epidemiológico”

El plan del gobierno para contener el golpe de la segunda ola del coronavirus consiste en endurecer durante tres semanas los controles en las jurisdicciones con mayor ritmo de contagios, para lograr así completar la vacunación de las personas que integran el grupo de riesgo. Los detalles de la estrategia se definirán en las próximas horas.

“En las próximas tres semanas necesitamos bajar la transmisión para vacunar a quienes tienen más riesgo y bajar la mortalidad”, remarcó la ministra de Salud, Carla Vizzotti , durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa Rosada.

Vizzotti aclaró que “estas medidas localizadas, intensivas, transitorias y oportunas se tienen que aplicar sin impactar en las medidas productivas, comerciales, en acciones de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección y en la educación y la presencialidad”.

La titular de la cartera sanitaria desestimó la posibilidad de retornar a la denominada fase 1 del esquema de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que se aplicó en marzo del año pasado, porque, aseguró, “no estamos en 2020, se conoce mucho más del virus y Argentina empezó a vacunar antes”.

Aunque no aportó mayores precisiones, Vizzotti indicó que los nuevos controles se terminarán de definir en las próximas horas, en las que habrá una nueva reunión con los enviados del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para coordinar la estrategia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, se espera que el presidente Alberto Fernández encabece otra cumbre con gobernadores.

La ministra de Salud sí planteó que las acciones deben apuntar a limitar las reuniones sociales, donde se origina la mayor cantidad de contagios, según los diagnósticos oficiales.

“Estamos viendo que la mayoría de los contagios no se originan en los lugares donde hay protocolo. No se originan en las fábricas, no es lo más frecuente que se originen en las aulas, no se originan en espacios culturales o de esparcimiento donde hay protocolo. Lo que se está viendo es que las fuentes de contagio son las reuniones sociales”, puntualizó.

Gran Mendoza, entre las zonas en riesgo epidemiológico

Según el reciente informe de evaluación de riesgo epidemiológico que difundió el Gobierno nacional tras la conferencia de Vizzotti, las autoridades sanitarias siguen de cerca la situación en un total de 85 departamentos en todo el país.

Pero el mismo estudio revela que las zonas más críticas son nuevamente el AMBA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, donde se encuentran los mayores centros urbanos. A saber, en la provincia de Buenos Aires hay 43 departamentos en situación alarmante; en Córdoba, 7 (incluida la Capital); en Mendoza, 6 (incluida la Capital); y en Santa Fe, 5 (incluida la ciudad de Rosario).

“En Argentina estamos inmersos en una situación regional con un aumento del número de casos, nos encontramos atravesando un crecimiento sostenido de casos. En las últimas 3 semanas, de una semana a la otra, aumentaban 5%, después 11%, y en la última semana fue mayor al 30 %. Y en algunas regiones como el área metropolitana 30%”, indicó Vizzotti.

Y agregó: “Nosotros tenemos el doble de municipios de riesgo desde el domingo pasado a este domingo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta”.

La funcionaria nacional señaló además que las acciones para contener los contagios deben contemplar además la situación en aquellas provincias donde la llegada de las bajas temperaturas dificulta los cuidados.

“Aunque nos vacunemos tenemos que seguir cuidándonos porque no se sabe el rol de la vacuna en la transmisión. La vacunación es para disminuir la mortalidad”, insistió Vizzotti y recordó que las defensas aparecen a partir de los 14 días de la primera dosis.

Buscó así despejar definitivamente las dudas que surgieron en los últimos días cuando se conoció que el presidente Fernández se contagió a pesar de haberse dado las dos aplicaciones de la medicación Sputnik V .

Además, agregó que “es falso pensar que alguien joven y sano no tiene riesgo”. Por ello, apeló a mantener las medidas de cuidado como el lavado de manos, el uso de barbijo y el distanciamiento de dos metros con otras personas.

Sobre la ventilación de los espacios, subrayó que “no es suficiente abrir la ventana un ratito y cerrarla. Tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar, aunque haga frío, aunque se vuelen los papeles, esa es la eficiencia de la ventilación cruzada”.

“No hay que subestimar ningún síntoma. Si tenemos síntomas hay que evitar el contacto con otras personas y hacer una consulta inmediata. Los contactos estrechos estamos viendo que está bajando el acatamiento al aislamiento, son esos 10 días para no tener contactos con otras personas”, reiteró.

El sistema de salud y los vacunados

Vizzotti aseguró además que el sistema de salud se encuentra en mejores condiciones para asistir a personas con coronavirus, aunque apeló a redoblar los esfuerzos para evitar sumarle presión en algunas regiones puntuales donde las unidades de terapia intensiva tienen pacientes con otras complicaciones.

“El equipo de salud tiene muchísima más experiencia sobre el manejo del virus, tiene 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo, y es un equipo de salud que está muy cansado y ha estado bajo muchísima tensión todo un año. O sea, cada caso que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud”, repasó.

Respecto al plan de vacunación, Vizzotti detalló que ya se vacunó con la primera dosis al 55,6% de las personas mayores de 80 años en la Argentina. “Y 40,7% de las personas entre 70 y 79 también ha iniciado su esquema de vacunación”, completó.