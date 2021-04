Alberto Fernández confirmó que tiene coronavirus

El presidente Alberto Fernández c ompartió en su cuenta oficial de Twitter un hilo en el que confirma que tras hacerse el correspondiente test, finalmente le dio positivo para coronavirus.

El mandatario comenzó el hilo contando que había sentido síntomas compatibles con el virus. “Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, comenzó contando Fernández.

Luego detalló que está esperando los resultados del PCR , pero que mientras tanto se encuentra aislado cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes que debe cumplir cada paciente contagiado. Entre las primeras medidas fue darle aviso a las personas que han compartido espacio con él en los últimos días.

Finalmente en un último tuit agregó que no fue el modo en el que habría elegido terminar su cumpleaños número 62, pero sin embargo, se siente en buen estado de ánimo.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, concluyó el mandatario.