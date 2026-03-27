Se viene un megacorte de agua en Mendoza: a qué hora comienza y cuáles son las zonas afectadas

Este sábado 28 de marzo, Aguas Mendocinas (AYSAM) realizará dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macro regulación de La Puntilla, por lo que el servicio de agua potable se verá afectado durante toda la jornada y se irá restableciendo paulatinamente.
Según informaron en un comunicado, las tareas comenzarán a las 5 de la mañana y contarán con la participación de personal de Operaciones e Inspección de la entidad y una empresa contratista.
Durante la intervención instalarán una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocarán dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.
Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.
Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.
Datos importantes
Horario de inicio de trabajo: 5 am
El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas luego de finalizado el operativo.
Cuáles son las zonas afectadas por el corte programado
Debido a la magnitud de las maniobras, se ha dispuesto un corte programado del servicio de agua potable que se extenderá durante toda la jornada del sábado en las siguientes zonas:
Ciudad: Secciones de la 1° a la 8° y el barrio La Favorita.
Godoy Cruz: Sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste.
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
Las Heras: Zonas centro, oeste y norte.
Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.
Maipú: Localidad de Coquimbito.
Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones clave, entre ellas:
Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.