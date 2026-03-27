Se viene un megacorte de agua en Mendoza: a qué hora comienza y cuáles son las zonas afectadas

Aguas Mendocinas realizará intervenciones estructurales que comenzarán a las 5:00 am de este sábado. La normalización total del servicio podría demorar entre 24 y 48 horas.

Megacorte de agua en Mendoza: a qué hora comienza y cuáles son las zonas afectadas

Este sábado 28 de marzo, Aguas Mendocinas (AYSAM) realizará dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macro regulación de La Puntilla, por lo que el servicio de agua potable se verá afectado durante toda la jornada y se irá restableciendo paulatinamente.

Según informaron en un comunicado, las tareas comenzarán a las 5 de la mañana y contarán con la participación de personal de Operaciones e Inspección de la entidad y una empresa contratista.

Durante la intervención instalarán una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocarán dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

consumo de agua La cantidad varía según el contexto. WEB Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.