Se lanzó la licitación para reconvertir el Ecoparque con un presupuesto de $1.100 millones

Tras un largo proceso, finalmente se dio el primer paso de la última parte del camino para que el Ecoparque culmine su “reconversión cultural” en un espacio ambiental y turístico. Es que el ministerio del Interior llamó a licitación pública el proyecto del Paseo Ecoparque de Mendoza, después de recibir un préstamo de $1.100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la obra. El llamado permanecerá abierto hasta el 26 de agosto, día en el que se abrirán los sobres con las ofertas propuestas.

Las obras incluyen una administración, hall de entrada, bar, auditorio, biblioteca, red de desagüe, obras hidráulicas, instalaciones eléctricas, riego nuevo, cierre perimetral y nuevos caminos. Foto: Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

“Se pudo desarrollar, aprobar y llegar a esta instancia en la que ya, felizmente, se publicó la licitación”, celebró Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza, en diálogo con Los Andes. El funcionario destacó que se trata de “la obra más importante” en los más de 100 años del Cerro de la Gloria; y que forma parte “de un plan integral grande que tiene que ver con el circuito turístico Papagallos, con la avenida Gran Capitán, y también con la recuperación de ciertas áreas de infraestructura del teatro Frank Romero Day”, además de trabajos en el estadio Malvinas Argentinas y arterias viales del Parque San Martín.

El presupuesto oficial para llevarlo a cabo es de $1.086.750.000, con lo que se van a reconstruir 22.400 metros cuadrados de caminos y se harán 2.347 metros cuadrados de construcciones nuevas. Entre todas ellas, se hará una administración, hall de entrada, bar, auditorio, biblioteca, red de desagüe, obras hidráulicas, instalaciones eléctricas, riego nuevo, cierre perimetral y nuevos caminos. “Básicamente vamos a tener un centro interactivo, lo más lindo será la recuperación del paseo peatonal de lo que era el zoológico”, dijo Isgró. Se estima que las obras empezarán en octubre y durarán alrededor de 14 meses.

El Ecoparque tendrá un sector alto para rehabilitación de animales y uno bajo para el paseo de visitantes. Foto: Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

“Va a haber un domo tecnológico, al que te vas a meter y hacer un viaje tridimensional o en 5D de todas las áreas naturales protegidas de la provincia: de repente vas a estar parado en el pico del cerro Aconcagua o caminando dentro de la Caverna de las Brujas”, relató Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial de la provincia, en lo que llamó “una reconversión cultural” del Ecoparque.

“Esa es la impronta que le queremos dar al lugar y al circuito, con lugares donde haya especies nativas vegetales, donde puedas descansar, comer algo en un restaurante, con construcciones sustentables, y todo lo que responda hacia donde tenemos que ir en términos energéticos y ambientales”, añadió.

EL BIENESTAR ANIMAL, PRINCIPAL OBJETIVO

Más allá de todo eso, “no hay que olvidarse del fin inicial, que la mayoría de los animales, sobre todo los exóticos, hayan podido volver a santuarios y sus hábitats naturales y no tenerlos encerrados”, recordó Mario Isgró. En el mismo sentido, Mingorance aclaró que “el foco está puesto en el bienestar animal y su derivación, que es lo que estamos haciendo”.

Así, el referente de Ambiente explicó que “los animales ya no van a estar más en exhibición, ya no van a ser más el atractivo como lo eran antes y ya no se van a ver”, pero que “sí va a haber un centro de rehabilitación de fauna nativa” que será “el más importante en el interior del país en cuanto a fauna nativa, para todas las especies nuestras, de Cuyo”.

Para evitar que los visitantes se crucen con la gente, “todos los animales nativos que queden en el ecoparque y no podamos liberar por distintas razones van a estar puestos en lo que se llama ‘el camino del Alto’, que es la parte más alta del polígono que circunda el Ecoparque”.

Por otro lado, “todos los visitantes van a estar por los caminos medio y bajo, donde van a estar los atractivos y la parte histórica del viejo zoológico. No van a ser el primer atractivo, ni mucho menos, no es el objetivo del Ecoparque”, detalló e insistió Mingorance. Mientras ocurre el proceso de licitación, adjudicación y obras, el funcionario aclaró que la provincia seguirá derivando animales a santuarios y hábitats naturales.

Por último, Mario Isgró contó que “es una obra que le da validez a una planificación mucho más grande que se está haciendo en toda la provincia, pensando en el plazo inmediato 2030 y en el mediano 2050″. El secretario de Ambiente, por su parte, expresó que “los mendocinos nos podemos sentir orgullosos de haber logrado esta reconversión, porque no pasa en muchas partes del mundo”.

“Es una locura que todavía haya zoológicos abiertos y estamos generando un cambio de paradigma. No son muchas las ciudades y las provincias en el mundo que están impulsando esto, y Mendoza es una de las primeras. Siempre mantuvimos el norte en el tema del bienestar animal para que los animales no sean más objeto de exposición y satisfacción para el hombre”, finalizó Mingorance.

La semana que viene llegaría el certificado para trasladar a la elefanta Kenia

Como Guillermina y Pocha, las famosas elefantas africanas del ex zoológico de Mendoza, Kenia espera su traslado a un santuario de Brasil donde pueda recuperar un poco de su libertad y vivir en mejores condiciones. Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial de la provincia, adelantó a Los Andes que “la semana que viene vamos a recibir el certificado de Kenia para empezar la cuarentena y a fines de septiembre o principios de octubre estar derivándola a Brasil”.

A su vez, y al igual que estos icónicos casos y el reciente traslado de más de 100 tapires y pecaríes al Parque Nacional Esteros del Iberá, la derivación de animales a hábitats naturales continuará en Mendoza: “Hemos derivado más de 1700 animales y nos quedan más de 1500, pero de acá a fin de año calculamos que vamos a tener 700 animales menos, que vamos a derivar acá en la provincia”, contó el funcionario.