Sanatorios privados de Mendoza solo atenderán urgencias como protesta por su “situación crítica”

La Federación Argentina de Prestadores de Salud oficializó durante las últimas horas una particular medida para “visibilizar” en todo el país la dura problemática que atraviesan y que se ha agravado a lo largo de todo el 2020 en el contexto de pandemia de coronavirus: el próximo lunes, de 10 a 13, las instituciones prestadoras de salud privada reprogramarán los turnos de todas aquellas atenciones ambulatorias no urgentes . Lo harán “con el objetivo de visibilizar nuestra problemática y concientizar a la población de que, sin fondos suficientes para las prestaciones, la salud privada no es viable”, anunciaron en un comunicado.

Internación hospital de Mendoza

La medida incluirá también a los efectores de salud privados de Mendoza, por lo que aquellos pacientes que tengan programados turnos para ese día y en ese horario deberán consultar y acordar la reprogramación con los responsables de cada uno de ellos.

“Entendemos que esta decisión es antipática y molesta para nuestros pacientes, pero habiendo agotado todas las instancias de diálogo con las autoridades nacionales, sin tener aumentos de los aranceles por parte de los financiadores y con impuestos cada vez más altos, la suspensión de prestaciones será una realidad a corto plazo como consecuencia de la falta de fondos suficientes para prestar servicio como lo hicimos hoy”, se explayaron en el comunicado difundido durante la tarde del miércoles. En ese sentido, aseguraron que para el lunes la atención de pacientes graves y de urgencias está garantizada, al igual todos aquellos estudios que requieren una preparación previa.

Situación crítica

A nivel nacional, las clínicas y sanatorios privados atraviesan una problemática actualidad; y que se tornó más crítica aún en el año de la pandemia de Covid-19. Siempre de acuerdo a las palabras de los representantes de las cámaras y federaciones de prestadores de salud privada de todo el país, hechas públicas por medio de una nota presentada públicamente, las entidades se encuentran actualmente “frente a un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud; un escenario que también nos limita la posibilidad de invertir en equipamiento y dar capacitación continua al personal de salud, dos aspectos esenciales para que todo el sector funcione adecuadamente”.

En el mismo comunicado, reconocen que atraviesan una fuerte deuda fiscal que los “aprieta en el presente” y que los puede “ahorcar en un futuro a corto plazo”.

La imagen que adjuntan en el reclamo desde la cámara de sanatorios y clínicas privadas.

“Desde el inicio de la pandemia mantenemos un diálogo fluido con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los trabajadores. Gracias a eso, hemos podido dar respuesta a todos los pacientes que requirieron atención tanto por Covid como por otras patologías. En esas mesas de trabajo hemos explicado al detalle y en diferentes oportunidades la problemática del sector. Si bien no se alcanzaron soluciones de fondo y estructurales, desde el Gobierno se implementaron distintos programas de ayuda al sector que, aunque valiosa para enfrentar la pandemia, es una ayuda precaria y con fecha de vencimiento”, advirtieron.

La preocupación gira en torno a que -agregan- las soluciones de fondo que se propusieron nunca fueron encaradas en detalle; sumado a que todos los programas y medidas de asistencia que llegan de la órbita estatal llegarán a su fin el 31 de diciembre. “Y nuestros problemas financieros y fiscales seguirán existiendo, pero más profundos y graves que antes”, resaltaron.

Otro detalle que los afecta -sostuvieron- es que las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y la mayoría de las empresas de medicina prepagas prácticamente no aumentaron los aranceles durante el 2020, mientras que los prestadores debieron afrontar aumentos en los costos generales por encima de 60%. “Por esa razón, consideramos que la salida de la crisis de los prestadores deberá combinar ajustes de aranceles de los financiadores con un ordenamiento impositivo distinto al actual, que está hundiendo al sector privado de la salud desde mucho antes de la pandemia”, se explayaron.

Los representantes resaltaron que a lo largo de todo el año, y en reiteradas oportunidades, expusieron sobre la problemática ante las autoridades sanitarias nacionales. No obstante, destacaron que lejos estuvieron de alcanzar soluciones de fondos y estructurales; y que el Ejecutivo implementó programas de asistencia y ayuda “con fecha de vencimiento”.

“Representamos un pilar central en el sistema de salud ya que atendemos a 7 de cada 10 argentinos –pacientes de prepagas, obras sociales y/o particulares- en todo el país. Pero también somos un sector muy importante en la economía nacional, ya que generamos empleo de calidad y registrado. Somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero como último eslabón de la cadena de atención asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma”, se explayaron.