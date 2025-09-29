29 de septiembre de 2025 - 11:00

Salir a caminar está muy bien después de los 60 años, pero los expertos recomiendan practicar este ejercicio físico

La caminata diaria aporta beneficios a la salud física y mental, pero estudios recientes remarcan que otro entrenamiento es clave a partir de los 60 años.

Por Andrés Aguilera

Caminar a paso firme, con postura correcta y de manera constante, es un ejercicio físico altamente recomendado para mejorar la calidad de vida y la saluddespués de los 60. Es una actividad segura, accesible y sin necesidad de equipamiento, que ayuda a prevenir la diabetes, fortalecer los huesos y mejorar el ánimo.

Sin embargo, especialistas coinciden en que no debe ser la única práctica: incluir ejercicios de fuerza puede marcar la diferencia en la salud de adultos mayores, como señalan estudios publicados en el American Journal of Physiology y divulgados por la Universidad de Copenhague.

Esta combinación se presenta como una de las estrategias más efectivas para cuidar el organismo.

image

Beneficios de caminar después de los 60

La caminata, practicada de forma regular, ofrece múltiples ventajas:

  • Mayor flexibilidad en las piernas.

  • Incremento de la fuerza y resistencia a la fatiga.

  • Quema de calorías y control de peso.

  • Prevención de diabetes tipo 2.

  • Reducción del dolor articular y muscular.

  • Fortalecimiento óseo y prevención de osteoporosis.

  • Alivio del estrés, mejor descanso y tránsito intestinal más regular.

Los expertos recomiendan mantener una postura erguida, con brazos balanceándose suavemente, la cabeza elevada y la mirada al frente, evitando tensiones en cuello y hombros. La clave está en caminar con decisión, sin forzar, pero de manera constante.

El rol esencial del entrenamiento de fuerza

Si bien caminar es beneficioso, los especialistas advierten que no alcanza por sí solo. A medida que pasan los años, los músculos y huesos pierden densidad y fuerza, especialmente en las mujeres tras la menopausia.

image

Aquí entra en juego el entrenamiento de fuerza, que según un estudio de la Universidad de Copenhague protege las neuronas motoras de la médula espinal al mejorar la conexión entre nervios y músculos.

“El entrenamiento con pesas puede fortalecer la unión entre neuronas motoras y músculos, algo clave para el buen funcionamiento del organismo”, explicó el investigador Casper Søndenbroe, autor principal del estudio.

Cómo integrar el ejercicio físico en la rutina

La recomendación es combinar ambos enfoques:

  • Caminar 30 minutos diarios a ritmo moderado.

  • Ejercicios de fuerza 2 a 3 veces por semana, que pueden incluir sentadillas, planchas, levantamiento de pesas ligeras o el uso de bandas elásticas.

  • Progresión gradual, para evitar lesiones y permitir que músculos y articulaciones se adapten.

Caminar sigue siendo una base sólida para la actividad física después de los 60, pero sumar ejercicios de fuerza ofrece beneficios únicos: protege músculos, huesos y sistema nervioso.

En definitiva, la mezcla de ambas prácticas constituye la fórmula ideal para un envejecimiento activo y saludable.

