El 16 de octubre de 2021, Arnulfo Sáenz (47) salió de su Bogotá natal (Colombia) con su bicicleta, sus dos alforjas repletas de lo más indispensable para cumplir su meta (principalmente ropa, elementos de cocina y algunos víveres), mientras que en la parrilla trasera de la bici cargó la carpa, la bolsa de dormir, algunas mantas y una mochila con artesanías que él hace. Y con las que intentaría subsistir en el día a día. A casi 14 meses de ese momento, el jueves 1 de diciembre Arnulfo llegó a Mendoza con su bicicleta Nativa Hero comparada en Colombia y que cuenta con su toque personal y distintivo. Y aquí está parando por estos días, recuperando energías mientras continúa planificando su viaje, que como punto más austral tiene a la Ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego), mientras que la intención es luego regresar a Colombia –siempre en bicicleta-, aunque ya por la costa Este de América del Sur. En pocas palabras: Arnulfo quiere recorrer todo el subcontinente, de norte a sur y de oeste a este.

“No llevo la cuenta de la cantidad de kilómetros que he andado ni de los que incluye todo el viaje. Y no quiero hacerlo tampoco, porque quiero disfrutar del viaje y no medirlo en distancia, ¡nunca cuento los kilómetros!”, explica sonriente y con simpleza cuando se le pregunta por una estimación de las decenas de miles de kilómetros que ya ha pedaleado este bogotano. Hasta el momento su itinerario de cicloturismo le ha permitido recorrer Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina; mientras que para el regreso –y de no mediar inconvenientes- la intención es tomar por el Este de Argentina hasta Brasil, para luego regresar a su tierra natal. ¡Y todo en bicicleta, siempre pedaleando!

Salió hace 14 meses de Bogotá, llegó a Mendoza y quiere recorrer toda América del Sur en bicicleta. Foto: Gentileza Arnulfo Sáenz.

“Es el primer viaje que hago de estas características. Yo trabajaba en una editorial, una de las librerías más grandes que hay en Colombia. Pero ya tengo 47 años y sentía que la vida se me estaba pasando. Por eso tuve esa necesidad de dar un giro, un cambio. Creo que mucha gente debería arrojarse al mundo, vivir un poco en la incertidumbre y experimentar ese estilo de vida”, resume con su simpatía y simpleza.

En los 14 meses que lleva de travesía, las anécdotas son interminables para Arnulfo, así como también los agradecimientos con toda la gente que le abrió sus brazos, la puerta de sus casas y lo ayudó a seguir pedaleando.

“He tenido, gracias a Dios, muy buena suerte en ese sentido y me he cruzado con muy buenas personas en el camino y que me han recibido. Aquí en Argentina la cultura de acoger al viajero es muy chévere, Argentina y Colombia muy afines en idiosincrasia. Después de todo, el capital humano es la riqueza más importante de cualquier país. Su gente es la riqueza más importante. La geografía, el clima, la arquitectura son más destacables en algunos lugares que en otros. Pero la riqueza siempre será la gente”, reflexiona en voz alta.

¡A pedalear por América del Sur!

A mediados de octubre del año pasado, Arnulfo decidió patear el tablero. Optó por decirle basta a la repetitiva rutina, esa que le permitía predecir que estaría haciendo un determinado día y a una determinada hora con varios meses de anticipación. Alistó su bicicleta, armó su mochila con artesanías para vivir en el día a día, preparó sus alforjas y preparó la carpa y la bolsa de dormir.

“Ya empecé el declive de mi vida. Porque la expectativa de vida en América Latina es de entre 70 y 73 años, y yo ya tengo 47. Por eso quise aprovechar para hacer este viaje ahora”, piensa, en voz alta.

Tras partir de Bogotá, Arnulfo Sáenz encaró para el sudoeste y salió de Colombia por Pasto. Allí tomó hacia a Ecuador, pedaleó hasta Quito, mientras que luego bajó a Guayaquil. “Hice un poco de la Ruta del Sol en Ecuador, conocí Montañita y de allí entré a Perú por Aguas Verdes. Tuve la oportunidad de recorrer toda la costa, luego subí hacia la sierras y de allí seguí hasta Cuzco y el Machu Picchu”, reconstruye su itinerario Arnulfo a Los Andes.

El viaje continuó hacia el Sur por toda la costa peruana, para luego desviarse hasta Lima. “Conocí las Líneas de Nazca, salí de Perú por allí y entré a Bolivia por Cochabamba. Hice La Paz, el Alto, Oruro, el Salar de Uyuni y así llegué hasta frontera con Argentina (Villazón). A Argentina entré por La Quiaca, tomé luego la ruta 9 hasta Salta y luego 68 y la 40 en Cafayate. Salí a Chilecito por la 40 y después hice Calingasta, la ‘Ruta del Viento’, Rodeo y Barrial (San Juan) hasta que llegué a Mendoza”, continuó con el repaso imaginario del mapa por el que ha transitado hasta el momento.

En cuanto a lo que resta de la travesía en suelo argentino, los destinos que ya se ha fijado Arnulfo son Neuquén, Bariloche, Calafate, Río Gallegos y Ushuaia. “Mi idea, si me quedan fuerzas, es subir por la ruta 3 a Buenos Aires, seguir hasta Iguazú y luego volver por Brasil hasta Colombia”, adelanta.

El día a día en la ruta

Aunque Arnulfo Sáenz salió con algunos víveres para la primera parte del viaje, desde el primer momento depositó en las artesanías la esperanza de su subsistencia. Pero, como otras tantas cosas del viaje, este plan tuvo algunas variaciones. “La subsistencia ha venido cambiando. Intenté con algo de macramé al comienzo, pero después me pasé al alambre de aluminio. Aprendí a hacer arañitas y flores típicas de Colombia para ir vendiendo. Y ahorita estoy haciendo lo que realmente me gusta; esculturas de arte cinético, círculos de fuego y algunos murales”, cuenta el colombiano.

Si bien el día a día es tan cambiante como lo pueden ser las características del suelo o del lugar por el que rueda la bicicleta, la rutina ha mantenido desde octubre de 2021 algunas características comunes. “Por lo general, cuando voy a la ruta, cerca de 16:30 o 17 ya estoy mirando donde armar la carpa. Siempre me ocupo de ser cuidadoso, de hacerlo lejos de la carretera y de no estar muy visible, no hacer mucho ruido. Nunca estuve en medio de una situación complicada en cuanto a seguridad, aunque sí tuve algunas que debí atravesar. Pero nunca me llevó a replantearme si iba a seguir o no. Para mí ha sido como un reto”, cuenta.

Y repasa uno de los momentos más difíciles de su aventura: un tramo entre Trujillo y Chiclayo (Perú) en el que se quedó sin agua. “Era un trayecto ruta plana y desértica. Fue un recorrido complejo y yo me quedé sin agua. Es una falla a la que yo recomendaría ir atento y que no se le escape a la gente. Si uno se llega a quedar sin comida, se la puede bancar (como dicen los argentinos). Pero quedarse sin agua en la carretera es lo peor”, rememora el colombiano. Y agradece a uno de sus tantos “ángeles de los caídos” que lo asistió en ese momento, “Afortunadamente, a lo lejos, había una casita. Y allí me salgó uno de todos los ‘ángeles de los caídos’ con quienes me crucé”, sintetiza.

La fraternidad latinoamericana

Arnulfo ya perdió la cuenta de la cantidad de personas y familias que lo adoptaron durante su travesía, ya sea en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Argentina. “En Bolivia, dos hermanos tuvieron una generosidad impresionante conmigo. Yo los conocí en las Líneas de Nazca (Perú), cuando subí al mirador en la bici y ellos venían en moto. Nos pusimos a charlar, les conté que Bolivia era mi próximo destino y ellos me dieron el número de teléfono y me dijeron que los llame apenas llegara. Llegué, llamé a uno de ellos y el hombre me contestó. ¡Hasta me recibió cuando llegué a Oruro y me pagó dos noches de hotel! Para mí fue algo maravilloso, porque yo no había dormido en hoteles en ese viaje”, repasa el bogotano.

En Argentina, Arnulfo Sáenz también se las ha arreglado con distintas actividades que le han permitido integrarse aún más a las familias que lo recibieron. “Aquí en Argentina estuve trabajando con una familia que tiene una empresa de ponchos. Fabriqué ponchos con ellos en Belén (Catamarca), mientras que en el camping de Chilecito se hice una escultura de arte cinético y otros trabajos de construcción”, repasa.

Arnulfo aún no se ha propuesto una fecha de regreso a Bogotá, sino que será el destino y el avance de la aventura lo que marque su ritmo y vaya abriendo su ruta. Sin embargo, él bogotano está contento porque sabe que en su tierra natal lo espera su hermano.

Para seguir su viaje en las redes: https://www.instagram.com/arnulfo.saenz/