“Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y lo invitaron a contar su historia en España

En agosto de 2016, con 40 años, Abel Trillini decidió escaparle un poco -o bastante- a su tediosa rutina y tuvo una idea disruptiva, de esas que pueden parecer “una locura” al principio. Pero que terminarían por convertirlo en uno de los mendocinos más famosos de los últimos años. Y es que desde entonces millones de automovilistas ya lo han visto en el Nudo Vial de Costanera y José Vicente Zapata. Siempre parado en la mitad de la calle cuando el semáforo para quienes circulan por el Acceso Este está en rojo, Abel recibe desde hace 6 años a quienes llegan con una pizarra y un cartel escrito en el que siempre -y sin excepción- sobresale un mensaje motivador. Se instala en el lugar de lunes a viernes, de 7.10 a 9, y luego comienza con sus actividades rutinarias: él y su esposa son pintores de casas y trabajan por cuenta propia.

Mucha gente no conoce su nombre ni su apellido, pero ya lo ha integrado como un miembro más de su familia. Incluso, hay quienes llegan a esa esquina del ingreso a la Ciudad de Mendoza con la emoción de sorprenderse con el mensaje diario. Abel Trillini pasó a ser “el Motivador del Nudo Vial”, “el Motivador de la Costanera” y hasta hay quienes lo llaman “el Motivador de Mendoza”. Y ahora Abel (46) y su esposa, Susana Morán (48) se ilusionan con la reciente invitación para ser los únicos argentinos que participarán del segundo Congreso internacional de Conciencia contra la Violencia “Sumemos, juntos somos más”, que se celebrará entre el 23 y el 28 de noviembre en la comuna de Talavera de la Reina, Toledo (España).

Fue abusado de niño, pudo salir del dolor y se ilusiona con compartir su experiencia en España: la nueva meta del “Motivador de la Costanera”. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Hace dos meses me escribió una chica de Perú y me mandó un poema. Me contó que en la iglesia a la que asiste habían pasado mi charla TEDx y que la conmovió mi historia de vida. Además, me dijo que sabía que la estaban pasando en muchas iglesias de España. Al otro día, me escribió María de los Ángeles Satrústegui Mundet, presidenta de la Asociación Ser Move, para invitarme a mí y a Susana a exponer sobre nuestra experiencia”, explicó Abel a Los Andes, con la emoción a flor de piel.

La vida de Abel no ha sido fácil, prácticamente desde nunca. Cuando tenía apenas 6 años -y hasta que cumplió 8- fue abusado sexualmente por un vecino del barrio donde vivía y, desde entonces, su vida fue un cúmulo de oscuridades y padecimientos. Pero Abel fue resiliente, logró renacer -con la ayuda de Susi y de sus seres queridos-, y es esa misma persona quien hoy busca contagiar a la gente con esos carteles donde se leen mensajes que desbordan optimismo en la entrada a Mendoza. Son precisamente esos mismos carteles y esa actitud los que pueden lograr que el día de quienes aguardan en el semáforo comience de otra manera.

“Tenemos mucha ilusión de poder ir. La charla que vamos a dar va a ser sobre violencia, sobre cómo prevenirla, cómo dar amor, combatirla y poder sanar. Yo voy a hablar desde mi lugar, que es algo que hice en la charla TEDx Paseo Alameda de 2018. Y Susi va a exponer sobre cómo es ayudar a una persona que ha sido abusada, hacerlo de adentro hacia afuera. Y cómo fue para ella cargar la mochila mía durante tanto tiempo, hasta que pude volver a tomarla yo”, resume Abel.

La nueva meta del “Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y fue invitado a contar su historia en España

Pero Abel y Susi necesitan ayuda para poder viajar a España, por lo que apelan a la solidaridad de los mendocinos; quizás de aquellos mismos a los que alguna vez un cartel y un mensaje de Trillini les cambió la vida y, por qué no, encuentran la forma de retribuir ese aporte.

“Hay un desfile del que participarán todos los expositores, que es el 23 de noviembre, y la cumbre internacional es el 28 de noviembre. Nuestra idea es viajar el 20, pero hemos podido conseguir solamente un pasaje de los dos que necesitamos. Hemos intentado buscar patrocinio de privados y del sector público, pero no hemos tenido mucho éxito. Por eso recurrimos a esta última alternativa de pedir ayuda a la gente”, resume Abel, con su humildad y carisma característicos.

Y aclara que ha encarado una campaña para recaudar fondos. Quienes deseen o pueda colaborar con Abel Trillini y Susana Moran, pueden hacer sus donaciones vía Mercado Pago al CVU 0000003100033085901744, alias charliechaplin, a nombre de Abel Eduardo Trillini (CUIL 2025933567).

“Más allá de la importancia del evento y de poder compartir nuestra experiencia, es muy importante que podamos ir a representar a Mendoza y a Argentina a este congreso internacional tan importante”, insiste Abel, quien aclara que ya han conseguido los fondos para uno de los pasajes. Pero saben que el tiempo les juega en contra para conseguir los fondos necesarios para el segundo.

Abel y Susana siempre tienen un espacio en sus vidas, un lugar en su agenda para compartir sus vivencias con chicos de escuelas mendocinas y para participar de talleres y charlas con ellos.

La difícil vida del “Motivador de la Costanera”

Si bien Mendoza, Argentina e, incluso, el mundo -de la mano de los turistas que alguna vez lo vieron en la Costanera- conocieron a Abel Trillini en su rol de motivador y con su costado optimista, la vida del pintor es una montaña rusa de altibajos (con más bajos que altos).

En la charla TEDx de 2018, que se celebró en Mendoza, Abel compartió públicamente y logró exteriorizar por primera vez una traumática situación que vivió entre los 6 y los 8 años, época en que fue violado por un comerciante del barrio en el que vivían él y su familia. “Durante 2 años abusó de mí sistemáticamente. Yo trataba de esquivarlo, y él me tenía amenazado con que si yo llegaba a decirle algo a alguien, le iba a hacer algo a mis hermanitas. Yo estaba aterrado, pero un día, con 8 años, empecé a correr para alejarme de él. Él me gritaba atrás, pero yo corrí. Y así pude escapar”, recordó Abel en diálogo con Los Andes aquellos años oscuros y en una entrevista publicada en 2018.

Toda esa procesión y ese dolor fueron por dentro de Abel, carcomiendo todo lo que encontraban a su paso. Hasta que a los 27 años pudo contárselo a alguien por primera vez. Fue a Susi, su esposa y su “psicóloga”, como él le llama. Recién a esa edad, 21 años después de los primeros abusos -y según las propias palabras de Trillini- pudo perdonarse, quererse y empezar a exteriorizar todos esos espectros que -al comienzo- eran acompañados por una catarata de lágrimas y una sensación constante de ahogamiento.

“Yo estuve en las tinieblas, y hubo varias situaciones concretas en las que intenté quitarme la vida. A la gente le digo que lo primero que hay que hacer es perdonarse. Yo no soy psicólogo, pero la verdad es que no sé cuántos psicólogos han estado en las tinieblas; y salieron”, continuó Trillini hace ya 4 años y luego de poder hablar en público por primera vez de los abusos de los que fue víctima.

“Ha sido un proceso muy largo, una batalla y es conmigo contra quien más he peleado. Una vez escuché a la escritora y oradora Louise Hay que aconsejaba a uno a escribir cartas a las personas que lo habían herido (aunque después no las entregues y quieras quemarlas). A mi papá le escribí una carta de 4 hojas, al tipo que me violó una de 5. Y la carta dirigida a mí tenía 9 carillas. Y las primeras tres, todas de puteadas”, rememoró el motivador.

La nueva meta del “Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y fue invitado a contar su historia en España

Una historia de resiliencia

La angustia que invadió a Abel Trillini después de los sistemáticos abusos por parte de su agresor lo convirtieron -durante mucho tiempo- en un ser que estaba permanentemente invadido por el asco y la bronca y que sentía que no podía estar con otras personas.

Cuando el mendocino tenía 5 años, su padre lo abandonó y en ese momento se fue a vivir con su madre, sus tíos y sus primos a la casa de la abuela materna, “Mota”. Con tal de conseguir algo para vivir al día, su mamá vendía números para rifar lo que tuviese (incluso, muchas cosas del casamiento). Y así fue como Abel llegó a las garras de su depredador.

“Ese hombre me dijo qué quería comprar y me hizo pasar a su casa. Sus intenciones eran violarme, y lo hizo. Me robó la niñez, la inocencia. Me robó todo”, recordó Abel hace ya un tiempo sobre el primer ataque.

Pero, como pudo, Abel debió seguir con su vida luego de los primeros ataques. Con todo el veneno que lo quemaba por dentro y sin poder contar el infierno que vivía, salió a trabajar con 8 años, vendiendo maples de huevo casa por casa. Se convirtió en el principal sostén de una casa en la que vivían 12 personas. “Fueron años jodidos, yo nunca le dije nada a nadie de lo que me había pasado, por miedo”, recordó en 2018.

La nueva meta del “Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y fue invitado a contar su historia en España

El último de los encuentros con quien se convirtió en su pesadilla fue a los 8 años, 2 años después del primer abuso. Fue un día en que Abel, cansado de tener que esquivarlo, decidió empezar a correr para alejarse. Ese “maldito vecino” lo siguió hasta la escuela y, estando el niño ya adentro, le tiró un beso al aire.

“El ruido del beso me quedó. En las tinieblas, todos los ruidos son fuertes. Entonces yo me subí a un árbol y me tiré al piso de cabeza. Después del golpe, las maestras me dejaron en un banco hasta que me quedé dormido, y cuando me desperté me mandaron a mi casa, solo. Yo no sabía quién era, dónde estaba. Y fue mi mamá quien salió a agarrarme, porque yo iba pasando por al lado y no la había reconocido”, reconstruyó Abel sobre aquella época oscura.

Su inspiración como motivador

Abel Trillini y Susana Morán vivieron durante 15 años en Estados Unidos y allí nacieron las dos hijas de ambos. Y fue del país del Norte, más precisamente de Nueva York, de donde el mendocino tomó la idea de convertirse en “el Motivador de Mendoza”.

Parado en la neurálgica y cosmopolita Nueva York, un día Abel Trillini vio -casi de casualidad- a un hombre que portaba un cartel y donde ofrecía abrazos gratis. “El hombre me dio un abrazo muy sincero. Y yo le pregunté si a todos abrazaba así, y él me dijo que abrazaba a todos como si fuesen sus hermanos. Cuando volví a Argentina yo estaba muy enojado con mi país. Pero me di cuenta que la empatía a mí me salvó la vida. La empatía permite que la gente se dé cuenta de que se puede ayudar siempre, y lo de los carteles yo lo hago para tratar de arreglar este país”, rememoró.

La nueva meta del “Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y fue invitado a contar su historia en España

De vuelta al ruedo

En abril del año pasado y tras estar 6 meses “ausente y sin aviso” en el Nudo Vial, Abel Trillini regresó con sus carteles al principal ingreso a Mendoza. La ausencia no pasó desapercibida por los cientos de miles de conductores que, a diario, transitan por el lugar. De la misma manera en que tampoco pasó desapercibido su regreso triunfal.

La nueva meta del “Motivador de la Costanera”: fue abusado de niño, logró superarlo y fue invitado a contar su historia en España

“Necesitaba volver; no solo por la gente que me lo pedía, sino también por mí y por esa especie de simbiosis que se genera. ¡No te das una idea de lo feliz que estaba la gente y cómo me lo hacían saber! Pero, te cuento, no sé quiénes estaban más contentos con la vuelta: si ellos o yo”, resumió, siempre sonriente y optimista, Abel Trillini a Los Andes durante la mañana del 23 de abril de 2021 y horas después de su vuelta al ruedo.

El momento más crítico de la pandemia de Covid-19 coincidió con el regreso de Abel. Y también sirvió a la comunidad para encarar los días de otra manera. “Está haciendo falta motivar a la gente, sentirnos más motivados. A la gente se le está bajando mucho la moral, y está muy negativa. Yo me incluyo, no te voy a mentir; y por eso fui a parar ahí. Nos hacemos falta, es una necesidad de todos. Me hacía falta volver, y la gente quería que volviera. Nos retroalimentamos, y no hay mejor lugar que éste para recargar las pilas”, concluyó Abel.