RTO: qué repuestos escasean y cómo puede incidir la falta al momento de la revisión

El sábado 1 de enero de 2022, en el mismo momento en que en las casas mendocinas se esté brindando para recibir el Año Nuevo, en la provincia entrará en vigencia la obligatoriedad de circular con la oblea que certifique haber pasado la RTO. Será exigible a autos con más de 3 años de antigüedad y motos de más de 2 años.

Esta semana el Gobierno de Mendoza oficializó una medida que servirá como excepción –solo en territorio provincial- para aquellos conductores que no hayan podido llevar su auto a alguno de los 19 talleres habilitados. Y establece que no se sancionará al dueño del vehículo a quien se le solicite la RTO si lleva consigo el comprobante de que ha solicitado un turno para hacerla en el 2022. El detalle es que esta excepción no regirá en otras provincias, por lo que la recomendación para aquellas personas que vayan a vacacionar en sus vehículos y fuera de Mendoza es que hagan la RTO y tengan la oblea con previsión.

La RTO será obligatoria y exigible en Mendoza a partir del sábado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Esta decisión del Gobierno de Mendoza referida a las excepciones, así como también los distintos pedidos de prórroga que se hicieron –de hecho, los talleres pueden emitir una oblea provisional de dos meses de validez para autos con fallas leves- tiene que ver con la falta de repuestos de vehículos y de autopartes que hay en el país. La inestabilidad económica, el cambiante valor del dólar y la infaltable especulación de fabricantes llevan a que haya repuestos que ni siquiera están llegando. O que se demoren en ser entregados.

“Hay falta de repuestos. Nosotros vendemos de todas las líneas, nacionales e importadas. Y se ha limitado mucho la entrega de repuestos, principalmente por el tema del dólar ya que no hay un precio estable. También hay muchos fabricantes que están reteniendo mercadería mientras esperan qué pasan, sumado a que la industria de acero y aluminio está limitada en el país, lo mismo que la compra de afuera”, destacaron a Los Andes Adriana y Leandro Martín, de las casas MM Autopartes y MyM Repuestos.

“Hay autos de 2019, 2020 y 2021 que no alcanzan a producir repuestos. Entonces, nos encontramos con autos de 2021 para los que directamente ni fabrican los repuestos”, destacaron.

Los repuestos que más faltan o demoran

Desde las empresas consultadas por Los Andes, indicaron que entre los principales faltantes que evidencian sobresale todo lo que hace al tren delantero (por ejemplo, los amortiguadores) y a productos de la carrocería. “Cuando uno va a hacer la RTO, a muchos conductores les dan una oblea provisoria y lo emplazan con más tiempo. Eso es porque saben de esta realidad de faltante. Pero mucho tiene que ver en esto la especulación también. Y si en autos nacionales hay escasez, ni te cuento de lo que pasa con autos internacionales” agregaron desde ambas firmas (MM Autopartes y MyM Repuestos), que está especializada en el rubro de venta de repuestos de todas las líneas de automotores y de autopartes desde hace más de 60 años.

Los principales detalles que se inspeccionan en la RTO.

Las cubiertas o neumáticos son otros de los artículos que pueden traer más de un dolor de cabeza. No obstante, hay otros actores principales dentro del sector que prefieren hablar de “demoras” más que de “faltantes”.

“Desde lo personal y en base a mi experiencia, no noto que haya un gran faltante. Sí es cierto que hay cosas que se demoran un poco en entregar desde hace un tiempo, pero no veo que falten muchas cosas. Uno de los productos que más complicado está de conseguir son neumáticos. Pero eso tiene más que ver con precios, que se han disparado considerablemente en los últimos 6 meses”, agregó por su parte Pablo, responsable de un taller mecánico integral en Luján. “También hay mucho de especulación. Pueden faltar además algunos rodamientos, pero si los buscás un poco, los conseguís igual. No hay grandes complicaciones, son más demoras en la entrega que otra cosa”, agregó.

En la misma sintonía se mostró el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo, quien destacó que –salvo contadísimas excepciones-, todo lo que se exige en la RTO se puede conseguir (aunque, en muchos casos, con considerables demoras).

“Todo lo que podemos controlar y medir en la revisión se consigue. Quizás haya autos con ruedas importadas muy específicas para que no se consigan, pero el resto sí se puede encontrar. Baterías, lamparitas, parabrisas; todas son cosas que se consiguen. Incluso con los amortiguadores sucede. Puede tardar más que de costumbre conseguirlos, pero si uno busca, lo encuentra”, destacó Toranzo.

De hecho, el referente de los 19 talleres habilitados en Mendoza para realizar la RTO destacó que es a raíz de las demoras que la ley nacional prevé la existencia de obleas condicionales (de dos meses de duración para autos con fallas leves y que no impliquen un riesgo inminente). “Si se vence un condicional, no hay dudas de que es porque la persona no se movió para conseguir el repuesto que falta”, agregó Toranzo, quien destacó que son muy pocas las que se obleas provisorias que caen.

En cuanto a los motivos por los que suelen emitirse permisos condicionales y quedan en stand by las obleas definitivas, Toranzo indicó que tienen que ver con el rendimiento de los frenos o fallas en las luces (que se resuelven rápido).