Reconocieron a alumnas mendocinas capacitadas en tecnologías

Impulsado por la organización Valos, se realizó un reconocimiento a chicos que formaron parte del Programa Poeta (Programa de Oportunidades Económicas a Través de la Tecnología).

El diploma por haber participado del programa fue entregado a alumnas de Centro Poeta y Poeta Móvil quienes “cumplieron los lineamientos y requerimientos del Programa”.

El Programa Poeta surgió como parte de la alianza junto con The Trust for the Americas con el objetivo de ampliar la red de centros de capacitación en habilidades digitales en Mendoza. El mismo, con sede en el Centro de Integración Comunitaria de Agrelo de Luján de Cuyo, se formó gracias al apoyo de Valos, al aporte de la empresa Klimber Latam, la Municipalidad de Luján de Cuyo y a WOFA (Wines of Argentina).

“La finalidad fue incluir en el mercado laboral a las alumnas a través de la formación y el acceso a oportunidades tecnológicas”, explicaron los creadores del programa.

Una alianza estratégica

A través de la alianza con Klimber, las instituciones apoyadas para ser miembros de la Franquicia Social recibieron, de parte de The Trust for the Americas, los beneficios de la membresía avanzada que incluyen, entre otras cosas, acceso a contenidos del Aula Virtual en habilidades digitales para la vida y el emprendimiento, Licencias de Microsoft para las computadoras y capacitaciones para fortalecer su institucionalidad (comunicación, monitoreo y evaluación, entre otras).