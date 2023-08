Quienes son Maxi Ludvik y Emmanuel Soria, los argentinos que desaparecieron en Málaga

Sigue la búsqueda de dos argentinos que desaparecieron en las costas de Málaga, en España. En el operativo de esta mañana participó un avión, un helicóptero, tres embarcaciones y un patrullero.

Los jóvenes oriundos de Mar del Plata ingresaran al mar el domingo pasado con una tabla de paddle surf y no regresaran, informó hoy la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española.

Se trata de Emmanuel Soria (34) y Maxi Ludvik (29). Sus familiares y allegados denunciaron la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales.

El entorno aseguró que los jóvenes salieron del lugar en el que residen temporariamente a las 7.30 del domingo “con la idea de ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla, y volver a casa”.

Emmanuel Soria (34) y Maxi Ludvik (29) - Foto Redes Sociales

Quiénes son los argentinos desaparecidos en Málaga

Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria son de Mar del Plata. El primero en llegar a España fue Ludvik, quien antes de parar en ese país aprovechó para visitar otros destinos como Ámsterdam y Dinamarca.

Según informó Infobae, el joven de 29 años es fanático de Boca Juniors y le encanta tocar la guitarra. A fines de abril se puso a buscar trabajo para afincarse en Málaga.

“Soy argentino, con papeles en regla, pasaporte italiano y Número de Identidad de Extranjero (NIE). Me desenvuelvo bien para muchos aspectos, lo que más me gusta es la venta minorista en una tienda o comercio, pero me adapto a lo que sea”, escribió en Facebook en aquel momento.

Soria, por otra parte, viajó a Málaga de vacaciones junto a su madre y a su hermana habían ido a visitar a su hermano Santiago, que vive allí. En ese viaje se encontró con Ludvik y tenía previsto volver a Argentina en septiembre.

Ambos son aficionados al club Argentinos del Sud, un club social y deportivo de Mar del Plata. Tras la noticia de la desaparición, el club suspendió sus actividades para los días lunes 28 y martes 29.

Seguí leyendo