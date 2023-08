Quién es Pecky: historia y anécdotas de la perra gendarme que emocionó a todos tras su jubilación

“Pecky pasa de ser nuestra de compañera de trabajo a ser nuestra mascota y compañera infalible. Ya está viviendo con nosotros, y ahora va a aprender a ser una mascota. Ya está esperando sus prontas salidas, ahora va a subir a los autos a pasear y no tener que trabajar como lo solía hacer. Y se va a dedicar a disfrutar del cariño que le tiene la gente”, cuenta el cabo primero de Gendarmería Nacional, Alejandro Maza, a Los Andes.

Alejandro Maza habla desde el escuadrón 37 de Gendarmería Nacional de José de San Martín, un pueblo cordillerano de Chubut ubicado a 200 kilómetros de Esquel y donde está asignado. Él seguirá en servicio, al igual que su esposa, la también cabo de Gendarmería Nacional, Lorena Galeano. Maza es el guía y Galeano es la adiestradora de Pecky, quien –mientras sus ex compañeros de trabajo hablan con Los Andes en una videollamada- descansa a los pies de quienes dejaron el domingo de ser sus compañeros de trabajo para convertirse simplemente en su familia.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Pese a su retiro, para la entrevista Pecky sigue posando con su uniforme y su mochilita especial, que es un botiquín que lleva a todos lados. “Ya está en casa con nosotros, pero ahora, con su retiro, pasa a ser como una hija más de la familia”, agrega –sonriente- el matrimonio de gendarmes.

Pecky es una perra labradora de 11 años y quien, tras 10 años de servicio en Gendarmería, se retiró el domingo. El video en donde se le agradece por radio por su servicio y dedicación se viralizó en Argentina y en todo el mundo en las últimas horas.

La emoción de la secuencia en que Alejandro Maza le acaricia la cabeza en el móvil mientras le dan la despedida por radio –en el primero de los videos-, y la posterior secuencia del acto oficial de despedida en la plaza de armas de José de San Martín, junto a sus ahora ex compañeros formados para despedirla, emocionan. ¡Y mucho!

Porque, desde hace unos días, el país habla de Pecky. “Es una perra tremendamente querida en la zona”, agregan su guía y su adiestradora, quienes hoy ya disfrutan de Pecky como una integrante de la familia más.

Durante los 54 segundos que dura el primer video, la secuencia es conmovedora de principio a fin. Allí se ve, en el asiento delantero de la movilidad de Gendarmería, a Maza comunicándose por radio. Pecky, en tanto, asoma la cabeza desde atrás.

“Es para informarle que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de la can Pecky”, destaca Maza, mientras acaricia la cabeza y la cara de la labradora en todo momento.

“Este es un comunicado especial para Pecky. Acaba de terminar su último servicio en patrulla. A partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio, gracias por todo, tu arduo trabajo, por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu guía llegara a cumplir su misión. ¡Feliz retiro, compañera!”, son las palabras que llegan del otro lado del intercomunicador y que se escuchan mientras Pecky, con la lengua afuera, se entrega a las caricias y besos de su guía, quien va con ella en el móvil.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Ese fue el primer video que se viralizó y que llevó a que Pecky fuera noticia en todo el país.

“Veníamos pensando desde hacía ya un tiempo hacerle un acto de despedida y un homenaje a Pecky. Porque ella ya había cumplido los 10 años de servicio, y la dirección de Veterinaria había hecho estudio para pasarla a reforma, que es pasar a retiro”, explica a su turno el comandante Emanuel Recabarren, también desde el Escuadrón 37 de Gendarmería Nacional “José de San Martín”, en Chubut.

Además de estar a 200 kilómetros de Esquel, José de San Martín se ubica a 500 kilómetros de Trelew y a 540 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Al estar en la Cordillera de los Andes, cuenta con dos pasos fronterizos hacia y desde Chile: el Paso Río Frías y el Paso Las Pampas, y son dos de los pasos donde Gendarmería tiene presencia, y donde Pecky ha prestado servicios en los casi 5 años que lleva viviendo en el lugar.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

“Después de ver videos que mandaban algunos compañeros, y también miembros de otras fuerzas y donde despedían a sus canes o sus caballos, quisimos hacerle una despedida a Pecky. Pero no queríamos que sea un homenaje póstumo, como suelen hacer”, agrega Recabarren a Los Andes.

Así fue como comenzó a gestarse el homenaje y acto de retiro de la labradora, quien ya tiene 11 años. En un principio, el plan era que el acto fuera el mismo 28 de julio (Día de la Gendarmería Nacional) y en la Plaza de Armas de José de San Martín. Sin embargo, no se pudo organizar con tiempo, por lo que el acto quedó para el domingo pasado, 6 de agosto.

Este es el segundo video que se viralizó en las redes, y que muestra a Pecky desfilando con su guía, mientras todo el personal está formado a los costados para rendirle homenaje a la perra.

La historia de Pecky y su llegada a José de San Martín

Pecky cumplió ya 11 años, de los cuales 10 los ha dedicado a prestar servicios para Gendarmería. Nació en Campo de Mayo (Buenos Aires), y a los pocos meses, cuando ya estaba habilitada, realizó el curso de Control de Sustancia Estupefacientes, que es la especialidad de la perra (detectar estupefacientes).

Tras sus primeros años en Campo de Mayo, en 2018 Pecky llegó a Chubut y prestó servicio activo desde entonces en José de San Martín, un pueblo cordillerano donde viven 1.800 personas, donde todos se conocen entre sí. Y donde todos, por supuesto, conocen y quieren a Pecky. Allí le fue asignado su guía y su adiestradora.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

“En su haber, Pecky tiene más de 175 operativos realizados. Uno que se destacó fue la detección de sustancias estupefacientes escondidas y distribuidas en distintas partes del interior de unas motos que venían de Colombia. Habían salido de ese país y recorrido Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina. Pecky encontró entre 20 y 25 kilos de marihuana que estaban ocultos en el tanque y en distintas partes de la moto”, resume el comandante Recabarren, quien agrega que fue un operativo por demás significativo –registrado en 2018-, no solo por la cantidad, sino por cómo estaba oculta la droga y cómo la encontró Pecky.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

La emotiva despedida de Pecky y el desfile

Domingo 6 de agosto. La mañana esta soleada y el cielo despejado en la sede del Escuadrón 37 de Gendarmería Nacional en José de San Martín, en la cordillera chubutense.

El personal que se desempeña en el lugar se ha formado -en fila, uno al lado del otro y con la vista al frente- a los costados de la calle que vincula la dependencia con la calle pública.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

“Proceda a realizar el último pasaje de la can Pecky ante el personal formado”, se escucha la orden, luego de marcar los saludos formales. En ese momento, Pecky (acompañada por su guía, el cabo Alejandro Maza) desfila ante la atenta y respetuosa mirada de sus, hoy, ex compañeros. Con su uniforme y la mochila botiquín, Pecky transita todo el trayecto del pasillo hasta llegar a la calle. Ya no volverá a ingresar al lugar como parte de la fuerza.

Quién es Pecky: anécdotas y la historia de la perra gendarme que emocionó a todos luego de su retiro. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

“Muchos vecinos de José de San Martín conocían a Pecky de verla en la ruta, en los controles. Y cuando supieron que se iba retirar, los chicos de la escuela primaria del lugar le acercaron cartas y dibujos. Una vez que terminó el desfile cívico militar, muchos se acercaron a sacarse fotos, a entregarle las cartitas y hasta le regalaron una pulsera y un collar”, agrega Recabarren.

“Donde estamos hay muchos perros en el ámbito civil, muchos en la calle. Pero, por su corazoncito, Pecky se ganó el aprecio de la gente y de sus compañeros de trabajo. En su homenaje y después del desfile, recibió muchos regalitos”, agregan los cabos Maza y Galeano, guía y adiestradora de Pecky respectivamente, y –desde ayer- miembros de la familia de la labradora.

