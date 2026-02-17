17 de febrero de 2026 - 08:09

¿Qué le pasó a Alberto Samid? El desesperante mensaje de su esposa y una internación en Uruguay

La situación médica del empresario, famoso por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática, se agravó en las últimas horas. Piden trasladarlo en avión sanitario a Buenos Aires.

Alberto Samid y un grave incidente de salud en Punta del Este

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El empresario Alberto Samid debió ser internado en la ciudad uruguaya de Punta del Este tras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó y su familia le pidió ayuda al gobernador Axel Kicillof, a la vez que solicitó un avión sanitario para trasladarlo a la provincia de Buenos Aires.

En un mensaje difundido en la cuenta de Samid de la red social X, su esposa, Marisa Scarafía, señaló: "Alberto se encuentra internado en el hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", añadió.

Scarafía dejó además dos números de teléfono en el citado mensaje que concluyó: "Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él".

