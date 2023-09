Pronóstico: se esperan heladas para este viernes y jornadas cálidas el fin de semana

La primavera en toda regla se sentirá el fin de semana en Mendoza. Después de un jueves fresco con vientos moderados, se espera que la temperatura suba en los próximos días y haya buen tiempo.

El Servicio Meteorológico anticipa que para este viernes se espera un día algo nublado con leve descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Además se esperan heladas parciales. Las mínimas pronosticadas son las siguientes: Oasis norte - este: 0 a 3 C, Oasis centro: -2 a 1 C, Oasis sur: -3 a -1.5 C. En tanto, para el Gran Mendoza el pronóstico anticipa una máxima de 19ºC y una mínima de 8ºC.

Para el sábado se espera una jornada con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. También anticipan heladas parciales. La máxima esperada es de 22ºC y una mínima de 6ºC.

En tanto, para el domingo, primer día de octubre, se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima rondará los 28ºC y la mínima será de 10ºC.