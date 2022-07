Por las nuevas variantes de coronavirus en Europa ya hablan de Covid-22

¿Se puede hablar de Covid-22? Varios países de Europa, especialmente España, Portugal y Reino Unido, están experimentando una suba de contagios de coronavirus, atribuible a dos sublinajes de la variante Ómicron, BA.4 y BA.5. La primera variante de la Ómicron, la BA.1, fue la responsable de la sexta ola en aquellos países, y en la Argentina (incluida Mendoza) provocó la mayor ola de contagios en los primeros días de este 2022.

La característica principal de las subvariantes BA.4 y BA.5 es que tienen una capacidad de contagio aún mayor y que serían capaces de saltarse los anticuerpos tanto de las personas vacunadas -hasta con tres dosis- como de aquellos que hayan tenido una infección previa de Covid.

Según consigna el diario de España La Razón, en ese país, desde mediados de junio, “la incidencia en mayores de 60 años ha escalado hasta casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y el número total de pacientes ingresados por covid supera los 10.000″.

Las perspectivas de contagio y la alta incidencia son lo que han llevado a varios a bautizar a esta ola como “Covid-22″. Tal como consigna otro medio español (Marca), “el caso de la Covid-22 es parecido (al de la primera variante de Ómicron), aunque la sintomatología vendría a ser aún más leve (...). No obstante, tardaríamos más días en dar negativo en antígenos, aún encontrándonos bien”.

Este diario cita a un especialista que avala el nuevo nombre del Covid. Dice Antonio Zapatero, director general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas): “Es una enfermedad causada por un virus distinto, provocada por mutaciones diferentes al original, por lo que tiene también un resultado clínico distinto”.

Otro epidemiólogo español, el investigador Quique Bassat, alertó hoy sobre el aumento significativo de los contagios que se están produciendo en las dos últimas semanas. “Todos acabaremos infectándonos, por desgracia”, dijo en una entrevista. Y explicó: “Son unas variantes extremadamente infecciosas y las pocas defensas que generamos a través de la infección natural servían para variantes previas, pero parece que ya no sirven para las actuales”.

El Consejero de Salud del gobierno de la capital madrileña, Enrique Ruiz Escudero, también avala el nombre de Covid-22 para esta nueva variante. Como consiga el diario El Heraldo, “tanto Ruiz como Zapatero, doctores en medicina, han recalcado que la Covid-22 es menos severa que la Covid-19, aunque el nivel de contagios es muy elevado; atribuyen esa menor severidad al comportamiento clínico de los pacientes, que a su vez se deriva de las pautas completas de vacunación y refuerzos recibidos por la mayor parte de la población. También explicaba Zapatero que la incidencia de la enfermedad en las personas no vacunadas sí está resultando más dañina”.

Qué pasa en Mendoza

Si bien las subvariantes de Ómicron BA.4 y BA.5 están predominando en aquellos países europeos, la situación por ahora es distinta en la Argentina. Puntualmente en Mendoza todavía no hay casos reportados de estas cepas “ultracontagiosas”, según las autoridades sanitarias locales. Las cepas predominantes en la provincia sigue siendo las Ómicron BA.1 y BA.2 que elevó los contagios en enero, aunque no incidió demasiado en las internaciones.

En una entrevista con Los Andes, la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, dijo: “Tenemos Covid y hay que seguir atendiéndolo y lo estamos haciendo a través de unidades de vigilancia epidemiológica, con las unidades centinela. Esto nos permite ver qué es lo que está circulando y lo que nos arroja es que tenemos las subvariantes de ómicron BA1 y BA2, como predominantes en circulación, la BA4 y BA5 no. Si no es Covid, miramos qué otro virus es y acá se da una situación particular, por eso es que hay muchas enfermedades respiratorias y ocupación de camas, producto de lo que se denomina un silencio epidemiológico”.