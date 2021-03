Polémica por dueños de librerías militantes que se niegan a vender el libro de Mauricio Macri

Tanto los dueños de Kokoro Libros como los de Revista Sudestada declararon que no venderán libros de Beatriz Sarlo debido a la importante polémica generada por la causa del vacunatorio VIP y, debido a su militancia kirchnerista, tampoco comercializarán “Primer Tiempo” de Mauricio Macri .

Desde la cuenta de la librería ubicada en Villa Crespo, tuitearon “Hoy 5PM quemamos los libros de Sarl@ (sic) en vivo (creo que tengo uno). Harta de esta señora. Que se atraganten en su mala leche”. De ahí surgieron muchos comentarios a favor y en contra del pensamiento expresado, pero ante la gran trascendencia del tuit decidieron poner la cuenta en modo privado. Siguiendo el hilo de rumores, se descubrió que la dueña de la librería es columnista de la radio Futurock y trabaja con la periodista Julia Mengolini.

Polémica por una librería que anunció quema de libros de Beatriz Sarlo en Twitter, aunque después lo borró y puso candado a su cuenta. Captura de Twitter

En cuanto a Sudestada, el viernes a pocas horas de que iniciara la preventa del libro del ex presidente, anunciaron “En Librería Sudestada elegimos qué vender y qué no. Desde hace 20 años elegimos el camino de la autogestión, somos de la escuela de Osvaldo Bayer, de Fabián Polosecki, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. Ademas, publicaron en redes sociales una imagen del libro con un tomatazo y aclararon “Utilizamos el recurso del tomatazo para lo que no nos gusta. Es un tomate, no es una piedra ni un balazo”.

Otra pequeña librería que tomó una decisión similar fue Cespedes, ubicada en Colegiales, la cual a través de las palabras de Cecilia Fanti comento “Somos una librería de barrio, pequeña y literaria. Consideramos que no hay nada que actualice ni sea más actual que la literatura”. Rato después agrego con ironia: “Para todo lo demás existe Mastercard, Mercado Libre y las grandes superficies”.

Luego del alboroto realizado por los lectores de las tuits de las librerías, los dueños de las mismas confesaron haber recibido amenazas e insultos.