Polémica en San Martín porque quieren instalar locales gastronómicos en un parque céntrico

El municipio de San Martín declaró de Interés Público, la concesión del espacio de dominio público municipal comprendido entre calles Viamonte y Pueyrredón de la Ciudad de San Martín, en terrenos del Parque Sarmiento, a fin de emplazar un paseo comercial, gastronómico y de servicios.

La ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial y en su artículo 2° establece que la concesión no será mayor de 20 (veinte) años, pero tal medida ya genera polémica entre la oposición y vecinos de la zona. Ahora, el Departamento Ejecutivo debe realizar los estudios necesarios para dar viabilidad o no al proyecto.

La norma municipal expresa que tuvo origen a partir de los trámites iniciados por una sociedad anónima simplificada y la Coordinación de Secretaría de Gobierno, mediante los cuales presentó por iniciativa privada y solicitó la concesión por 30 años el terreno ubicado entre calles Alem y Sarmiento (altura Pueyrredón y Viamonte) y elevó un proyecto de ordenanza denominado Paseo Sarmiento. El proyecto consiste en el emplazamiento de un paseo gastronómico, comercial y de servicios sobre la calle Sarmiento, entre calles Viamonte y Pueyrredón, “conforme a premisas de zonificación y legislación municipal vigentes en el sector, el cual creará un eje comercial y gastronómico cuya tendencia será dinamizar esa zona de nuestra ciudad”, expresa en los considerandos del proyecto de ordenanza.

También considera que por la ubicación geográfica, cercana a las principales calles del centro urbano de San Martín y a la Terminal de Ómnibus, otorga al emprendimiento un gran alcance poblacional. Resalta que el Parque Sarmiento “es un espacio urbano conformado por varios predios que atraviesan toda la trama metropolitana, empezando en las inmediaciones del Atlético Club San Martín (esquina avenidas Lavalle y Boulogne Sur Mer) llegando hasta la Terminal de Ómnibus (esquina avenidas Tucumán y Alem)”.

Dudas de la oposición

Alejandro Ravazzani, concejal por el Partido Justicialista, comentó que el bloque decidió no apoyar este proyecto que fue aprobado por la mayoría que tiene el interbloque que integra el oficialismo junto a Libres del Sur. “Decidimos no apoyarlo porque nos generaba dudas en cómo se desarrolló esta iniciativa, con poca anticipación de los vecinos, se trata de un parque de 50 años, no hay estudio de impacto ambiental previo y es como si en la ciudad de Mendoza te dicen que van a concesionar una parte de la Plaza Independencia y no te dan más información”, dijo el edil. Y agregó que “la empresa que propone la iniciativa es una sociedad simplificada que no requiere tantos controles como una sociedad anónima, presenta un capital muy bajo y una inversión de un millón de dólares en un espacio en el centro de San Martín, en una plaza pública, donde los chicos juegan a la pelota y los grandes se reúnen allí. De hecho, soy vecino de toda la vida y ese era mi lugar, donde jugábamos con los amigos y los árboles tienen más de 50 años”.

Ravazzani siguió: “Este es el primer paso que da la actual gestión, declarar de interés público la propuesta y tendrá preferencia por el que presenta la iniciativa”. Y añadió que “me extraña que estas decisiones se tomen mientras una fundación trabaja en el ordenamiento territorial del departamento que apunta a replantear la zonificación y no sabemos cómo va a quedar esta zona. Una situación similar se dio cuando aprobaron la instalación del casino en el Parque Agnesi, un sitio destinado al deporte y la recreación, pero se aprobó por vía de excepción. Y lo curioso es que ya estaba construido el edificio del casino antes que aprobaran la excepción”. Más adelante, el concejal del PJ aclaró: “no estoy en contra de las iniciativas privadas, todo lo contrario, pero la ley debe ser pareja para todos, porque seguramente quien quiere instalar cualquier negocio en el Parque Agnesi, le van a rechazar el proyecto, aduciendo que no está permitido”. Por último se expresó a favor de otros proyectos gastronómicos que se implementaron en la zona céntrica. “El caso de los vagones ferroviarios convertidos en sitios gastronómicos fue distinto, con una inversón del municipio, construyó el sitio y después lo licitó, es decir que los concesionarios pagan un canon. tenemos un par de cafés con la misma modalidad, eso nos parece correcto”.

Un pulmón verde

Beatriz Romero, vecina del lugar y artesana, comentó que ella no está de acuerdo con convertir el parque en un polo gastronómico. “Tengo varias razones, la primera es que es el único espacio verde que tengo cerca, vivimos con mis dos hijas en un departamento y allí nos reunimos, es un lugar muy bonito, chico, con muchos árboles, sería una locura que este parque desaparezca e instalen locales”, aseguró. Y continuó: “Es un pulmón verde en el sector Este del centro, nosotros nos intalamos en unos puestos allí y nos sacaron a la fuerza, ahora nos enviaron al Paseo de la Patria, pero no es lo mismo”.

A Graciela, también vecina, no le pareció mala la idea. “Vivo a siete cuadras de allí y creo que es una buena idea si convive el espacio verde con los locales. Un lugar donde podés descansar, llevar a tus hijos a jugar y también un punto de reunión nocturna”.

Eje gastronómico

De acuerdo a lo que expresa la ordenanza publicada en el Boletín Oficial, la concreción de la iniciativa “no significará daño ambiental alguno, ya que se conservarán todas las especies forestales que se encuentren en el predio”. Sobre el sistema constructivo a utilizarse será modular con estructuras livianas, semi-industrializado de estructura metálica y tabiquería liviana. Módulos de chapa, madera y vidrio de 3 x 6 metros y serán asentados sobre plateas de hormigón alisado, similar a los caminos que los unirán entre sí. Y en algunos casos se colocará en exteriores decks de madera y expansiones semicubiertas. El predio contará con espacios intermedios, pergolados, con equipamiento para que los usuarios puedan tomar asiento y descansar. Este espacio estará vinculado con avenida Alem, a través de un puente peatonal elevado sobre el canal de riego.

Cuestionamiento político

El titular del Concejo Deliberante, Sergio Dubé, expresó: “los cuestionamientos que estamos recibiendo claramente tienen intención política, porque durante la sesión pública de marzo, cuando se trató este proyecto, no hubo objeciones. Es un proyecto por iniciativa privada que ahora debe evaluar el Ejecutivo y, de aprobarlo, llamar a licitación. Es un emprendimiento que traería empleo genuino a San Martín y sin poner un peso, porque la inversión es privada”. Más adelante, remató: “Todo lo contrario a lo que hizo la anterior gestión municipal, que invirtió en acondicionar los vagones ferroviarios, sacando plata del bolsillo de los vecinos y los dio en concesión por un canon que hoy es bajísimo, si lo comparamos con un alquiler de cualquier otro local comercial”.