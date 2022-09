Piden prohibir manejo con auriculares o reproduciendo videos en el auto

El senador del Frente de Todos, Pedro Serra, realizó una propuesta para modificar el inciso 9 del artículo 52 de la Ley Provincial Nº 9024. Es importante destacar que esta normativa regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, vehículos terrestres y animales, el transporte de cargas y pasajeros, la seguridad, infraestructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida y la seguridad vial de las personas.

Volviendo al proyecto del legislador sanrafaelino, en caso de ser avalado, busca la prohibición para conducir en la vía pública en todos los vehículos, haciendo uso de sistemas de comunicaciones que impliquen operación manual, telefonía móvil, lectura de mensajería instantánea, auriculares, reproduciendo videos en el habitáculo del conductor; salvo que se realice mediante tecnología de manos libres.

El Dinero de portezuelo es para la obra. Todas la fuerzas vivas ayer en el HCD firmamos un acta para que en caso de que la obra no se haga los fondos queden el sur de Mendoza @JolaSanz @GermanGomezMza @Abelfreidember1 @omarchafifelix @emirfelixok @PauloCampi1 @marianabraham pic.twitter.com/uQbbhqa0Z0 — Pedro Serra (@pedrojserra) May 14, 2022

El legislador explicó que esta ley se modificó en el 2021, pero remarcó que “no fue completa y se olvidaron cosas fundamentales”. “Lo que buscamos cambiar es el artículo 52 que tiene una redacción muy mala y no se ha actualizado a los tiempos que corren en la actualidad. Es necesario poder cambiarla”, detalló.

Serra se refirió a que en la ley habla de cualquier medio de comunicación inalámbrico. “Esto es abstracto, no define a que se está refiriendo. En el mundo no hay más telefonía análoga desde hace más de 20 años. En el caso de que sea necesaria la utilización de dispositivos electrónicos o de comunicación para la prestación del servicio de transporte, el teléfono celular o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico deberán estar debidamente colocado en un sujetador que facilite su manipulación y que no obstaculice la visibilidad al conducir”, dijo.

Asimismo, el senador comentó: “Estos errores de legislación provocan perjuicios a los ciudadanos al quedar expuestos a recibir multas viales de manera injustificada y complicaciones para los agentes policiales y municipales al aplicar los grises de esta norma”, subrayó el autor de la propuesta.

Pedro Serra, senador provincial del Frente de Todos.

Posteriormente Serra detalló: “No debemos culpar a la evolución y a los avances tecnológicos por la mala utilización de los mismos, la función del Legislador es aportar soluciones para integrar la tecnología y no eliminarla. Si seguimos generando conceptos erróneos deberíamos multar y prohibir a todas las fábricas de automotores la incorporación de pantallas y demás dispositivos”.