Perro y gatos en problemas, el ajuste llegó a los alimentos para mascotas

La inflación alta que registra nuestro país hace ya varios años y que se ha incrementado en el último tiempo, hace que los precios de los productos aumenten de forma considerable. Uno de estos productos son los alimentos para mascotas, que han experimentado grandes subas y eso tiene una correlación en las compras y en otros casos, se traduce en un reemplazo del alimento balanceado por comidas “caseras” para los animales, algo poco recomendado por los especialistas.

Propietarios de diferentes pet shops de la provincia, dueños de mascotas y una veterinaria han dado su visto sobre esta situación que se vive con perros y gatos, que son los principales animales que uno tiene en su hogar.

Desde el local Hakuna Matata, ubicado en el departamento Godoy Cruz, explicaron que desde fines de diciembre del año pasado hasta estos días de enero, han sufrido tres aumentos de precios por parte de las fábricas que producen alimentos balanceados para mascotas y que lógicamente, eso lleva a que tengan que subir sus valores.

“Pese a los aumentos que tenemos que trasladar al público, el consumidor no suele variar la calidad del alimento que lleva pero si disminuye la cantidad. En el caso de los perros es más común que se cambien de marca por ejemplo, pero en los gatos es más difícil porque el animal no suele tolerar estos cambios. Por ejemplo, 3 kilos de un alimento considerado caro por su calidad, cuestan 15 mil pesos y la gente lo sigue llevando, creo también por dónde está ubicado el local que es una zona de alto poder adquisitivo”, comentaron desde el local.

Por su parte, los dueños de Simone Pet Store, de calle Colón de Ciudad, coincidieron con su colega de Godoy Cruz en cuanto a los aumentos en los productos (a ellos les tocó cerca de un 40% en los últimos días) pero aclararon que en su local solo venden alimentos de calidad premium.

“Tenemos alimento balanceado Premium solamente y acá la gente no suele llevarse la bolsa entera por una cuestión de incomodidad más que nada, compran por kilo tanto alimento para perros como para gato, que siempre es un poco más caro. Nuestro fuerte en el negocio también está dado por los accesorios para mascotas como correas, comederos, juguetes, entre otros productos”, contaron.

En otro pet shop del Gran Mendoza, Pablo, su dueño, relató que en su comercio sí se nota la merma en la compra de alimentos de calidad y que se busca algo intermedio denominado “Premium económico”.

“Sobre todo esto pasa con los perros porque en los gatos siempre la gente le lleva la misma marca porque sino, no lo come, podríamos decir que la gente ha dejado de comprar marcas por todos los problemas económicos que hay y los aumentos que debemos hacerle a los productos”, indicó el comerciante, quien admitió que la mayor parte de sus ventas son “por bolsas de 15 kilos, que depende el animal que uno tenga, puede durar tres semanas”.

En cuanto a los valores, Pablo admitió que él vende alimentos por kilo desde 700 pesos hasta 6 mil un Royal Caning Premium. “Los precios varían en la calidad de la proteína que traen para que coman las mascotas”, aclaró.

¿Conviene darle comida casera a las mascotas?

La crisis económica impacta en los bolsillos y los presupuestos de todas las familias argentinas. Con los constantes aumentos de precios, tanto en productos como en servicios, es común que mucha gente opte por reducir costos y entre ellos, están los alimentos balanceados que le daban a sus mascotas, sean perros o gatos.

Los famosos menudos de pollo para el perro, han pasado a ser moneda corriente en algunos dueños de mascotas que se ven imposibilitados de comprar alimentos por sus precios. Ante esto, la médica veterinaria Cecilia Menéndez (MP 303), desaconseja la comida casera en animales por la imposibilidad de hacer un buen balance dietario.

“Es muy difícil balancear una comida para un animal porque ellos como los humanos necesitamos consumir proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales o fibras, y la gente que le da comida a sus animales es carne con arroz, fideos o polenta, y no es buena calidad, por eso lo desaconsejo salvo que la comida se arme respetando todos esos nutrientes”, contó.

La veterinaria se muestra a favor de darle a la mascota alimento balanceado, que es donde están todos los nutrientes necesarios para los animales. “Un buen alimento tienen todo lo que la mascota necesita en sus diferentes etapas de vida, es decir cachorro, adultos o perros viejos. También están los alimentos que son recetados para problemas renales, de piel, articulares o cardíacos, sí es verdad que los alimentos balanceados buenos son caros y la gente opta por comprar suelto, que generalmente no es de buena calidad”, añadió.

En relación a los menudos de pollo, que es quizá lo más común que uno puede cocinarle al perro, Cecilia Menéndez indicó que “darle una monodieta al animal, sea carne, pollo o lo que sea, está desaconsejado porque el balance de calcio y fósforo que se necesita en sangre es de 2 a 1, y acá pasa que si vos al animal le das solo carne, te va sacando calcio del hueso y hace trabajar más al riñón porque debe filtrar el exceso de las proteínas”.

La opinión de los dueños

Analía es dueña de varios perros y gatos, y ella no le da comida casera sino que apuesta por los alimentos balanceados, que según declaró, están muy caros incluso desde la pandemia en adelante.

“No se dónde está el tema, sino en los productores o intermediarios, pero es impresionante lo que han subido, hay alimentos especiales y es lo que más me rinde porque la comida casera, primero que está cara también y segundo que hay que hacerla de forma equilibrada para que no le haga mal al animal”, contó.

Por su parte, Analía explicó cuánto gasta ella en alimentos por mes para sus mascotas: “Una bolsa de alimento de 20 kilos, de no tan buena calidad, sale 18 mil pesos y de ahí en adelante si mejorar la calidad. En el caso de los gatos, que no podés darle alimentos malos porque le generas problemas urinarios y renales, el alimento siempre fue más caro que el del perro y una bolsa está ahora en 44 mil pesos los 7 kilos”.

En tanto, Lucía, quien tiene perros y gatos pero que no vive en una zona céntrica sino más bien en un sector rural, afirmó que ella sí dejó de comprarles alimentos de calidad por los altos costos que conlleva y que si “le cocinó menudos de pollo con arroz y se lo mezcló con algún alimento más económico que le compro por kilo, no la bolsa entera”.

En el caso de sus gatos que tiene como mascota, la mujer señaló que sí redujo la calidad del alimento balanceado, por una “un poco más barata”, y que también se le incrementó el gasto en leche que toman los felinos.

Pese a los aumentos de precios, que no bajan del 40% según los comerciantes, algunos dueños de perros y gatos, no todos, han modificado sus hábitos de compra porque el bolsillo no aguanta.