Periodismo, política y democracia

Sin dudas es especial este día del periodista porque transitamos los últimos seis meses que desembocarán en la fecha que marcará el aniversario de los 40 años de democracia. La prensa, así como otras instituciones de la sociedad civil, ha sido un factor clave en este proceso.

El aniversario número 40 de nuestra todavía incipiente democracia, siempre invita a revisar las deudas del sistema así como los beneficios. Algo que está en el haber de la mayoría de los dirigentes mendocinos, es su falta de madurez para con los periodistas. Todavía se manejan con razonamientos binarios, están convencidos que si un periodista escribe una nota criticando una medida, una declaración o lo que sea, es porque sus oponentes políticos tuvieron que ver. Lo mismo sucede cuando valoramos las cosas que se hacen bien. No es porque el periodista buscó el dato, porque se preocupó, porque investigó y estudió, en definitiva porque se tomó su trabajo profesionalmente, no como un oficio. Para ellos los motivos son otros. ¿Será el contexto en el que están que les impide entender cómo funciona el periodismo?

Alarma la pequeñez y el enanismo mental de nuestra dirigencia, también muchos empresarios que se sienten honorables actúan de esa manera. E insisto, parece mentira que con 40 años de democracia, todavía no logren entender y valorar los aportes fundamentales del periodismo al sistema.

Los Andes es el medio más leído en el interior del país

En Los Andes buscamos priorizar los problemas de Mendoza, así como las obras y acciones que se realizan desde distintos ámbitos para superarlos. Esto sin dudas ha contribuido fuertemente a que Los Andes esté entre los 9 medios del interior más vistos, según la última medición de Comscore y entre los tres más vistos del Grupo Clarìn despés del diario Clarín y del canal de noticia TN. Todo eso es porducto también del profesionalismo de nuestra gente que trabaja en la web para lograr esos resultados de calidad.

El columnista Marcelo Zentil, sin dudas el mejor de la provincia, suele despertarse los domingos con los mensajes de Whatsapp que le llegan a su celular de los políticos. Muchos para felicitarlo y otro tanto reclamando por qué no fueron bien tratados en sus análisis. Desde intendentes, diputados, ministros, funcionarios, jueces; todos tienen algo para decirle y está bien, así funciona. Un domingo una persona le reclamaba por qué no había destacado cierta acción y él le contestó lo que sabemos, que el periodismo está para contar lo que no se dice, para mostrar lo que no está bien, siempre con buena fe, pruebas, datos y con el único propósito de aportar para que Mendoza esté mejor, siempre se puede estar mejor.

.

Escribiendo esto se me viene a la cabeza una noche complicada que pasamos en Los Andes no hace mucho tiempo. Fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, en algunos de esos días febriles en los que se definía si se aplicaba o no la ley de medios aprobada bajo su gobierno. Llamados anónimos a Los Andes avisaban que llegaría un grupo de militantes al diario para ingresar como fuera, todo porque pertenece al grupo Clarín, un medio hostigado hasta el cansancio por el kirchnerismo. Algún día van a entender distintos actores sociales el rol fundamental para la democracia que tuvo Clarín en su resistencia contra los ataques de todo tipo desde el gobierno kirchnerista. Con buen criterio, se dispuso que se custodiaría al diario y a los periodistas, así fue como un grupo tuvimos que seguir trabajando con policías paseando por la redacción, nadie sabía qué podía pasar.

Este año también es especial para Los Andes, debido a que se encamina a cumplir 140 años y sigue ofreciendo contenidos de calidad, innovando en su web con diferentes contenidos, avanzando en formato video y streaming. El domingo pasado tuvimos la alegría de publicar en nuestra edición, los mejores contenidos del diario Clarín, demostrando así una alianza firme con objetivos claros, para ofrecerles a los mendocinos más notas para leer.

Los Andes incorporó este año también nuevas columnistas, ambas mujeres, que aportan otras miradas a las que podemos tener los que trabajamos en el diario. Además mantiene una sección de opinión que es una excelente pantalla de los diferentes pensamientos, acciones, ideologías y movimientos que hay en nuestra provincia y que quieran expresar su visión a través de nuestro diario y que no siempre coinciden con nuestra línea editorial. También se avanzó con el ciclo Pilares, para debatir sobre los temas claves de Mendoza.

No puedo dejar pasar el enorme trabajo que realizan muchos de nuestros colegas desde la prensa institucional, periodistas también que hacen su trabajo con dedicación en muchos casos.