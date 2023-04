Por favor; datos, verdades y basta de sarasa para las propuestas de campaña

No toda la dirigencia política y tampoco los referentes de distintos sectores económicos, tienen claro el funcionamiento de la economía de Mendoza. Esto es grave porque muchas decisiones se toman por desconocimiento o por presión de los grupos interesados en alguna determinada medida. Y así vamos, de mito en mito, pensando que Mendoza está mal sólo por culpa del gobierno Nacional y que los empresarios que han llegado a hacer tropelías, como Greco o Moneta, la “institucionalidad” no los dejó pasar, siendo que no fue así. Llegaron crecieron y cayeron por problemas económicos más que por limitaciones institucionales y en el caso del primero mucho tuvo que ver el gobierno militar y un afamado bodeguero.

Si fuera cierto que la “institucionalidad” es nuestro escudo y nos protege, cómo se explica que el barrio Dalvian, propiedad de la familia Vila, que debe 37 millones de pesos en impuesto inmobiliario lleve años sin pagar y ningún Gobierno se los cobre. Ni Jaque, ni Pérez, ni Cornejo ni Suárez hicieron algo en ese sentido. ¿Tendrán más premios para la familia Vila?. Pero claro, es más fácil estar bien con Dios y con el diablo que decir la verdad completa y no acomodar relatos desgastados e insostenibles.

Barrio Dalvian con una deuda millonaria en ATM y nadie se la cobra.

Ahora que terminó la etapa de la rosca política y debería empezar la de las propuestas, sería bueno que los candidatos las preparen con datos verídicos, así como se lo exigen al periodismo. También que se explique a quién benefician al concretar determinada medida, cuánto costará, de dónde sacarán el dinero, cuándo empieza y cuándo termina y los objetivos que se fijaron. La advertencia viene a cuento porque el ex gobernador Alfredo Cornejo, cuando lanzó su campaña, insistió con los problemas que le genera la Nación a Mendoza -que son ciertos pero que sirven también para tapar inoperancia- y con la fantasía, casi infantil, de que si pudiera la provincia hacer acuerdos de libre comercio con otros países la vitivinicultura produciría más y Mendoza volaría. ¿Por qué no lo hizo cuando Mauricio Macri era presidente y él gobernador?

El boom vitivinícola del Valle de Uco no impacta en los salarios, tienen los más bajos de la provincia.

¿Saben los políticos qué cantidad de empleo directo genera la vitivinicultura?¿Son ciertos los datos que les acercan desde las entidades y que repiten como loros? Un informe realizado por Patricia Olguin, Gustavo Maradona y Verónica Culós denominado “Estudio cualitativo sobre el impacto de la crisis económica y social originada por el Covid-19 en el endeudamiento de empresas dedicadas a la vitivinicultura de Mendoza”, dice que en 2021 no llegaban a 16 mil y hablamos después de la pandemia del 2020, año en el que el Gobierno de Mendoza les dio ventajas especiales al sector para cosechar durante la cuarentena, que no tuvo ningún otro rubro y en el que subió el consumo de vino y aumentaron las exportaciones.

Nadie duda que nuestra zona top, la que refleja el boom vitivinícola, es el Valle de Uco. Allí están las bodegas que enorgullecen a los mendocinos con sus paisajes y sus vinos, que alientan el glamour vitivinícola y que varias son de capitales extranjeros o de otras provincias. La región provincial debería volar. Pero hasta el 2021, no hay datos nuevos, los sueldos más bajos de la provincia se pagaban en Tupungato, Tunuyán, Junín y San Carlos. ¿Qué pasó con el boom?

Parque solar Zonda de YPF en San Juan, es el más grande del país.

Obviamente, los sueldos de los departamentos de San Juan son más altos que los de Mendoza, y sí, entre otras cosas, por la minería, actividad que no tenemos aquí porque, además de otros factores, el ex gobernador Cornejo nunca se animó a desarrollar. Así nos va como nos va. ¿Por qué todavía nunca explotó la zona petrolera del sur mendocino? ¿Por qué duerme Pata Mora? ¿Por qué no avanzó Cornejo ahí si el gobierno nacional en esa época no nos castigaba? Entonces, no tenemos minería ni más desarrollo petrolero por problemas nuestros, y eso hizo bien San Juan y Neuquén. Tenemos los mismos comodities y no los explotamos como podríamos. Ponderar y destacar esa situación, que refleja las tremendas limitaciones de la dirigencia mendocina, no es de mala fe, es explicar la realidad por más que moleste.

Saben de cuánto es la alícuota de Ingresos Brutos para las bodegas, de 0,75%. Saben cuánto es la de un comercio como un kiosco, hasta 4,50%. Saben cuánto empleo genera el comercio al por menor, más de 26 mil puestos de trabajo, 10 mil más que las bodegas y serían 20 mil puestos más si sumamos comercio por mayor, venta y reparación de vehículos y venta por menor de combustible, más otros 13 mil de hoteles y restaurantes. ¿Conocen estos datos los dirigentes políticos? ¿Saben que la vitivinicultura solo es el 8% del PBG? ¿Saben que en ATM hay más de 4 mil millones de pesos de deuda en impuesto inmobiliario?

En el cuarto trimestre del 2016 esa deuda era de unos 500 millones de pesos, primer año de la gestión Cornejo. En el cuarto trimestre del 2019, cuando dejó la gobernación, era de 1.300 millones, obvio que en parte subió por la inflación. Pero la duda es básica: ¿qué hicieron en ATM durante la gestión Cornejo? ¿A quién le cobraron? ¿Será que se habla con superficialidad sobre la eficiencia?

Solo 16 mil empleos directos generan las bodegas en Mendoza.

Esto es justamente lo que no puede pasar en la campaña. En el tercer trimestre del 2022 el comercio al por mayor fue el que más aportó en Ingresos Brutos a las arcas provinciales, le ganó a todos los otros sectores de toda la economía con más de 10 mil millones de pesos, es el último dato disponible. Mejor radiografía de la economía de Mendoza no hay.

Deberían tomar conciencia que han logrado que San Juan tenga la menor tasa de pobreza y desocupación de Cuyo porque avanzó en distintos sectores económicos en los que no existimos, como el de la energía solar. Esta semana YPF Luz inauguró en esa provincia el parque solar más grande del país. Además San Juan tiene el mejor salario de la región.

Debería avergonzarlos haber logrado que la pobreza infantil en el Gran Mendoza haya subido a casi el 62% en el segundo semestre del 2021, 61,7 más concretamente. En el Gran San Juan es del 49,2, la más baja de la región, y en San Luis del 65,4%. Vean los datos, estudien, aprendan y no mientan. Por favor, hagan propuestas creíbles, basta de zanata.