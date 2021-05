Penitentes abrirá como un parque de montaña este invierno, si la pandemia lo permite: qué podrá hacerse

Se aproxima el invierno, y cómo cada vez que comienzan los primeros fríos intensos en Mendoza; uno de los tantos temas que vuelven a la agenda tiene que ver con la temporada invernal y el turismo. Incluso en tiempos de pandemia.

En junio del año pasado, Mendoza habilitó el turismo interno en su jurisdicción y, desde entonces (y hasta el momento) los principales destinos han estado habilitados al público –mendocino y argentino-; con protocolos específicos en lo que hace a capacidad permitida de alojamientos y locales gastronómicos. No obstante, la temporada pasada hubo una notable ausencia en el territorio mendocino: los centros de esquí no abrieron en plenitud, ante la falta de turistas extranjeros o de grandes contingentes que llegaran.

Penitentes, en sus años dorados. Hace ya varios años que no abre en plenitud y la idea es que este año reabra como un parque de nieve. Foto: Archivo / Los Andes.

Y mientras que las vacaciones de invierno son un gran interrogante de cara a la temporada 2021 (como todo, están ligadas al desarrollo de la pandemia), el Gobierno de Mendoza tiene una meta bien clara: habilitar Penitentes como un parque de nieve y montaña para este invierno, siempre y cuando la situación sanitaria y epidemiológica lo permitan.

Así lo confirmó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri; quien hizo hincapié una y otra vez en que esto se concretará en la medida en que la pandemia lo permita. De hecho, la funcionaria resaltó que la intención es que se habilite por medio de una licitación corta, de un año de duración; mientras que el objetivo a largo plazo es finalmente poder avanzar en la instalación de un Parque de Montaña en el lugar, con una importante inversión que le permita operar durante todo el año (verano e invierno) y prestando servicios y atractivos para mendocinos y visitantes de afuera.

Cómo funcionará este invierno

“La licitación ya está en curso y la idea es que, por medio de una inversión pequeña, se le dé dar más seguridad al lugar. Penitentes tiene la ventaja de que, aunque no sea centro de esquí en particular; funciona como un parque de nieve. Y más allá de que no estaba habilitado ni operativo, la realidad es que mucha gente fue igual el año pasado. Por eso es que este año hemos llamado a una licitación para algunas obras básicas, que permitan brindar seguridad”, destacó Juri.

En ese sentido, Juri destacó que los pliegos licitatorios están disponibles para quien quiera trabajar en su propuesta; y que recibirán oferentes hasta la semana próxima . “La idea es que el lugar esté operativo, con esta licitación para trabajarlo durante un año, para esta temporada de invierno”, sintetizó Juri.

Probablemente sin los servicios que supo ofrecer en sus años dorados, la idea es que en el lugar haya -al menos este invierno- el mínimo de prestaciones básicas. Teniendo en cuenta que es una realidad que durante los últimos años, pese a no haber estado abierto oficialmente no eran pocos los visitantes que se bajaban en el lugar para disfrutar de la nieve; la idea es entonces que se garantice la seguridad e integridad de quienes vayan al lugar. Ya sea con una cobertura médica, prestaciones de seguridad, sanitarios y un servicio de gastronomía en el lugar. Esto sería lo más básico, aunque luego cada oferente podrá trabajar en sus propuestas.

El Gobierno tomó posesión en febrero de toda los terrenos que estaban en litigio. Foto: Archivo / Los Andes.

Recién una vez que se adjudique la licitación y se autorice la concesión corta (un año), se conocerá con lujo de detalle qué es lo que brindará el lugar.

Recientemente la Justicia mendocina validó la expropiación de lo que fue durante décadas el Centro de Esquí Los Penitentes, y ordenó la transferencia de dominio del inmueble. De esta manera, ya son propiedad del Estado provincial las casi 11.000 hectáreas que estaban en litigio.

El objetivo de fondo

Un Centro Integral de Alta Montaña, esa es la meta que se ha fijado el Gobierno para reconvertir Penitentes si del proyecto a mediano y largo plazo hablamos. Por esto mismo es que, en simultáneo con la licitación corta (para la que se recibirán propuestas hasta la semana que viene) y que permitirá abrir el centro esta temporada -si el coronavirus lo permite-, se trabaja en una licitación a largo plazo.

“Los centros de ski se están convirtiendo en centros de montaña, que sirven tanto en el invierno como en el verano. Penitentes puede ser una excelente base para el Aconcagua, para toda la zona de Alta Montaña”, resaltó Juri a Los Andes hace unas semanas.