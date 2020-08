Paula, la mendocina que organizó una rifa para poder operarse del corazón: su historia

Paula Carrasco vive en Maipú con sus padres y su hermano. Tiene 24 años y está estudiando Periodismo en la Universidad Maza. Tímida, simple e introvertida; es la protagonista de una campaña solidaria que se masificó en las redes sociales durante los últimos días, y de la que ni siquiera se imaginaba que fuera a tener tanta repercusión en tan pocas horas. El detalle es que no solo es la protagonista e impulsora de esta particular “movida”, sino que también es la beneficiaria. Es que Paula necesita ser intervenida quirúrgicamente del corazón en una operación para nada simple, y es esta precisamente la causa que está motorizando a las redes sociales y a los mendocinos.

“Tengo arritmias y taquicardia, es algo congénito y que tengo de nacimiento. Pero en la medida en que voy creciendo, se empiezan a evidenciar más los síntomas. Ya me operé el año pasado, después de muchísimos controles; y no quedé del todo bien. Las cosas no salieron como lo esperaba, así que ya me avisaron que me tengo que operar de nuevo”, resume con humildad la joven sobre el espíritu de la convocatoria que ella misma inició en las redes sociales. “Nunca me imaginé que fuese a tener tanta repercusión”, agrega sonriente, al tiempo que confiesa que nunca se llevó muy bien con la exposición desbordada. “¡Ni siquiera tengo muchos amigos o seguidores en las redes!”, se justifica entre risas.

Con la meta principal de juntar fondos para la compleja y costosa operación (tiene un valor cercano a los 140.000 pesos), Pau ha organizado dos rifas para las que no deja de vender números, y que la llevan a que no deje de atender llamados o contestar WhatsApps desde hace días. Una de ellas está focalizada en el Gran Mendoza, mientras que la otra está centrada en el Valle de Uco; esta última con ayuda de su novia y quien vive en la zona. “El médico me dijo que sí o sí había que operar. Hablando con mis papás, ellos me comentaron que querían sacar un préstamo para tener la plata cuanto antes. Pero yo no quise que se metieran en algo así, porque después hay que devolver ese dinero con intereses y se hace interminable e impagable. Y como la plata no la tenemos ya mismo pero la necesitamos, se me ocurrió hacer dos rifas y ver cómo podemos juntar algo que ayude”, sintetiza la joven.

Amante del fútbol, fanática de River Plate y también de los rompecabezas -con humildad reconoce que tiene talento para esta práctica, mientras se le anima a uno de 1.500 piezas con el Coliseo Romano como tema-, Pau resume en pocas palabras como son sus días con las arritmias y la taquicardia. “Hay días en que estoy re bien y no las tengo. Pero por ahí estoy cenando, y de la nada me empiezo a marear y no logro recuperarme de la taquicardia. Eso lleva a que me ponga nerviosa, justamente porque no se me pasa y me empieza a doler el pecho. No se en qué momento me van a dar, y eso me pone nerviosa también”, explica la joven que está en tercer año de Periodismo y a siete materias de completar la tecnicatura en un año en el que -como otras tantas cosas- el cursado ha sido atípico. De forma provisoria, y hasta tanto pueda ser operada; está controlando la situación con una medicación que al menos hace que los intervalos entre episodio y episodio sean más extensos.

Compleja

“La operación es una incisión en las piernas y en los brazos. En total hay que introducir cuatro catéteres que se direccionan hacia el corazón con el objetivo de identificar la zona donde está el origen de la taquicardia y las arritmias. Y con radiofrecuencia se elimina esa anomalía”, explica la joven maipucina su situación; y lo hace en un lenguaje coloquial como para que todos puedan / podamos entenderlo.

El año pasado, en la primera operación, se intentó completar este mismo proceso. Pero no lograron dar con el foco. “A los 7 años me dio varicela y cuando se me pasó, me saltaron los primeros síntomas y me hicieron ecocardiogramas y otros estudios. Es como que el corazón deja de latir unas milésimas de segundo”, amplía la estudiante de Periodismo; quien también tuvo algunas crisis en el colegio. “Muchas veces me desmayaba y llamaban a la ambulancia, me acuerdo mucho de esas situaciones. Mientras más grande sos, más seguido se evidencian los problemas”, acota.

Rifas

Aunque las rifas y los premios en sí no son más que la excusa para ayudar en una causa más que noble, los premios nunca vienen nada mal. Para el sorteo enfocado en el Gran Mendoza; los premios son dos juegos de toallas, un juego de mate y una sesión de limpieza dental. Cada número tiene un valor de 150 pesos; y se sortean con las últimas dos cifras de la Quiniela de Mendoza nocturna del viernes 28 de agosto.

En tanto, la rifa en el Valle de Uco incluye como premios un lechón, una caja de vinos, un kit de estética y un tatuaje. Para este sorteo, cada número cuesta 200 pesos y los ganadores se conocerán con los números de la quiniela del 4 de septiembre.

“Afortunadamente no dejo de recibir llamados. Sé que vamos a poder juntar toda la plata y mis padres no van a tener que sacar ningún préstamo; lo cual es muy bueno”, concluye entusiasmada la joven, quien también inició sus estudios en el Traductorado de Inglés, aunque no pudo completar esa carrera.

Para ayudar

Para comprar los números y participar de la rifa, los interesados deben comunicarse al 2616933242 (en el Gran Mendoza, cuesta 150 pesos cada número) o al 2622417595 (en el Valle de Uco, con 200 pesos el valor de cada número).

Además, para ayudar con donaciones bancarias, el CBU es 0110628830062800988897; a nombre de Gabriela Galdame.

Para contactarse con Paula Carrasco en Twitter es @pauulacarrasco ; mientras que en Instagram su cuenta es @pp.carrasco .