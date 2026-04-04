Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 4 de abril

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 31 de marzo

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 1 de abril

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

4° -7226

5° -6489

6° -1912

7° -2954

8° -4667

9° -6440

10° -7633

11° -5113

12° -7351

13° -6357

14° -7921

15° -5753

16° -9432

17° -4657

18° -9413

19° -9824

20° -3380

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1° -2731

2° -0706

3° -4920

4° -6855

5° -8722

6° -6311

7° -7990

8° -0224

9° -5182

10° -3327

11° -1860

12° -3482

13° -0464

14° -7528

15° -3614

16° -8914

17° -5368

18° -4834

19° -7028

20° -5031

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -5816

2° -8786

3° -9005

4° -0844

5° -8784

6° -3365

7° -4736

8° -3918

9° -9935

10° -6304

11° -4577

12° -1136

13° -0618

14° -0851

15° -7359

16° -8791

17° -7734

18° -6055

19° -1546

20° -8882

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° -6841

2° -2590

3° -8465

4° -8925

5° -2989

6° -2034

7° -8520

8° -7975

9° -8035

10° -8867

11° -0445

12° -9475

13° -3125

14° -2519

15° -4344

16° -0804

17° -0142

18° -8274

19° -7459

20° -2004

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -1538

2° -3384

3° -0522

4° -5422

5° -5558

6° -3318

7° -8568

8° -4308

9° -2886

10° -3539

11° -7139

12° -4957

13° -7016

14° -4129

15° -0758

16° -9454

17° -1404

18° -7229

19° -1218

20° -3457

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.