Pánico por un puma que se comió cuatro de gatos en una casa de Córdoba

Un puma se comió a cuatro gatos de un vecino de la localidad cordobesa de Ascochinga. El hombre denunció que la presencia del felino alteraba la tranquilidad del lugar, por lo que tuvo que intervenir la Policía Ambiental de la provincia para realizar un rastrillaje preventivo.

“Creemos que es un puma domesticado. No nos tiene miedo. Hoy nos contestaron de dos reservas que están cerca de acá, de la Policía Ambiental y de Parques Nacionales para ayudarnos. Ellos nos ofrecieron instalar una serie de cámaras para fotomapeo. Parece que nos van a ayudar”, expresó el hombre a La Voz del Interior.

“En teoría no atacan a las personas. Pero tampoco me da para salir solo. Es un puma raro. Yo creo que no me tiene miedo, pero no sé el nivel de hambre que tiene. Sí tendría miedo si tuviera un chico, porque eso es peligroso”, dijo.

“Ayer nos enteramos de la situación y de manera urgente nos contactamos con esta persona para brindarle tranquilidad y recomendaciones para ahuyentar a un animal silvestre que se encuentra en su hábitat. Hoy recorrimos el predio y rastrillamos la zona”, dijo Adrián Rinaudo, director de Policía Ambiental.

Esta persona vive en un lugar rodeado de monte, en una casa que está en una montaña a 500 metros de las demás viviendas y, según denunció, el puma ocasionó ciertos inconvenientes al propietario, ya que atacó a alguna de sus mascotas.

El hombre aseguró que se comunicaron desde Policía Ambiental.

A modo preventivo, agentes de Policía Ambiental recorrieron las 17 hectáreas del predio que están rodeados de vegetación nativa e implantada, acompañados por el propietario y le brindaron recomendaciones para que el animal, que se encuentra en su hábitat, no vuelva a aproximarse a las inmediaciones de la casa en busca de alimento, informó Télam.

El puma es uno de los mayores felinos de Córdoba, suele alimentarse de animales domésticos cuando no encuentra presas nativas como la vizcacha.

Un usuario mostró fotos de las gatas atacadas por un puma (Foto: Miguel César).

Este animal se encuentra en la categoría vulnerable y no es común que se acerque a las personas, comentaron desde Policía Ambiental, a la vez que indicaron que se están evaluando las causas que motivaron su desplazamiento y ataque a los gatos del propietario.

“Recientemente, la zona de Ascochinga se vio afectada por los incendios forestales y puede que el puma se haya trasladado en busca de alimento”, aseguraron.