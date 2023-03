ONG mendocina advierte que niños pobres no van a clases por no tener útiles

Muchos niños y adolescentes de los barrios populares del Gran Mendoza no pueden asistir a la escuela porque carecen de los útiles necesarios, porque trabajan o porque en sus hogares no cuentan con recursos ni elementos elementales. Así lo manifestó, en diálogo con Los Andes, Wenlesdy Cordero, una referente social de importante trayectoria en Mendoza.

Ella llegó hace muchos años desde su Venezuela natal y fundó aquí “Generando puentes”, una asociación que acompaña a chicos en situación de extrema vulnerabilidad y pobreza.

“Muchos chicos trabajan, por supuesto, en empleos informales, como recolección de residuos en basurales o en las calles, pidiendo o vendiendo. Esto lleva a situaciones complejas de consumo problemático en muchos de ellos, así como en sus padres o tutores, lo que deriva en escenarios de vulnerabilidad total por la falta de redes de contención direccionadas”, puntualizó Cordero.

Este contexto al que alude la referente lleva, invariablemente, a la desnutrición infantil o a la inadecuada alimentación. “Esto se advierte en las capacidades y habilidades que los niños no pueden desarrollar y el reflejo es la escuela, con alta repitencia, deserción escolar y promedios muy bajos”, definió.

La fundación abarca a ocho barrios populares situados en Ciudad, Maipú, Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. El dispositivo de apoyo escolar rige por ahora en los barrios Castro y El Vertedero, de Guaymallén, Nuestra Familia Unida, de Las Heras y Unidos por una esperanza, de Maipú.

Cordero hizo alusión a otro tema no menos preocupante: el hábitat. “Muchos chicos no asisten a clases porque no cuentan con el servicio básico de agua o en sus casas no hay iluminación, es decir, conexión formal del servicio eléctrico”, enumeró.

También carecen de espacios aptos para que puedan llegar a estudiar o hacer sus tareas, por lo tanto no pueden concentrarse, teniendo en cuenta el hacinamiento y las temperaturas rigurosas de acuerdo a la época del año.

“Además –recalcó- el tema material es consecuencia de todo lo anterior. Para las familias es muy difícil, casi imposible, acceder a la compra de la lista escolar, guardapolvos, uniformes y zapatillas, y mucho menos con los precios de hoy en día. Recordemos que la mayoría son familias numerosas”.

Solidaridad en acción

“Generando puentes” articula con sectores humildes a través de dispositivos de distinta índole: deporte, apoyo escolar, murga, esparcimiento y campamentos, entre otras actividades.

Frente a la falta de útiles, la entidad inició una campaña para poder iniciar la labor que se desarrolla en diferentes espacios comunitarios. Lo reunido tendrá como fin el propio espacio de apoyo escolar pero también donaciones a las familias para que no sean las carencias una razón de deserción escolar.

Desde el área de Educación, una de las tantas temáticas en que se dividen las actividades de la asociación, se promueven y desarrollan espacios de apoyo escolar donde se refuerzan los contenidos estudiados en la escuela y se realizan diferentes actividades de estimulación cognitiva, artística y recreativa.

“Pero no sólo se trata de esa tarea, sino que, además, se realiza un acompañamiento a las diferentes trayectorias educativas, se acompaña a jóvenes y adultos a la inscripción en las escuelas, se orienta en la inscripción de algunos programas, se fomenta y se acompaña a las familias para una mejor asistencia en la educación formal”, agregó Cordero.

“Muchos de estos niños, niñas y adolescentes tienen trayectorias débiles, dificultades para lograr la lectoescritura e, incluso, acompañamos a jóvenes que no están escolarizados”, subrayó. Y reiteró: “Hoy muchos niños y adolescentes no han comenzado las clases por no contar con los materiales básicos. Las condiciones de vida de estos pequeños son tan adversas que la asistencia a la escuela, en muchas ocasiones, pasa a un segundo plano, deja de ser una prioridad”.

Cordero dijo que la campaña de donación de útiles escolares está destinada a la entrega de material para los niños y adolescentes identificados con las situaciones más complejas de los barrios populares en los que la ONG trabaja.

Se necesitan cuadernos, hojas blancas, lápices negros y de colores, lapiceras, fibrones, juegos geométricos, témperas, pinceles, lanas, hilos encerados, mochilas y plasticola. También sacapuntas, goma de borrar, acuarelas, carpetas, papeles de colores, calculadoras y lo necesario para brindarles la merienda, chocolatada, leche, galletas y alimentos no perecederos, además de ropa y calzado.

La importancia del abordaje en la escuela

En una escueta opinión respecto de las palabras aludidas por la referente social Wenlesdy Cordero, voceros de la DGE señalaron que, en general, directivos y docentes suelen observar y abordar las problemáticas sociales que surgen entre la matrícula y reconocieron que en muchas ocasiones “los problemas los exceden”. “Los docentes tienen las herramientas para abordar todo esto, pero debería ser un trabajo conjunto con el área de Desarrollo Social. Las responsabilidades son compartidas”, ampliaron. Acotaron que, más allá de que resulta difícil carecer de elementos básicos para iniciar el ciclo lectivo, no debería ser impedimento pues el plantel de cada establecimiento suele actuar en consecuencia.

Dónde donar

Los interesados pueden contactarse a “Generando puentes” al teléfono 262-5643394 o al correo generandopuentes@gmail.com.

Instagram: @generandopuentes.