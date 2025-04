Ofrece asesoramiento gratis a quienes deben ratificar que tienen una discapacidad para no perder la pensión

En febrero, luego de denunciar reiteradas y marcadas irregularidades entre los más de 1,8 millones de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) y de Certificados Único de Discapacidad(CUD), el Gobierno Nacional anunció el inicio de auditorías multitudinarias para "normalizar" la situación. En ese sentido, ya se enviaron 470.000 intimaciones (cartas documento) para que estas personas presenten la ratificación de su situación particular, con la firma de un profesional de salud. No obstante, solamente se han entregado a la fecha cerca de 249.000.