Nuevo conflicto en la atención de Pami: por qué suspendieron los turnos en hospitales

Prestadores advierten que hay atraso en los valores y en los pagos, además de reducción de los cupos. Qué dice la obra social de los jubilados

Nuevo conflicto con el Pami: desde el pasado 16 de junio, establecimientos médicos de todo el país dejaron de otorgar turnos para especialistas en consultorios externos.

La tensión entre los prestadores de salud y Pami, la obra social de los jubilados alcanzó un nuevo punto crítico. Desde el pasado 16 de junio, hospitales y clínicas de todo el país dejaron de otorgar turnos para especialistas en consultorios externos,

Según publicó Infobae, la medida busca presionar por una recomposición de valores y el pago de deudas. Una vez más, la situación mantiene en vilo a miles de beneficiarios, aunque se aclaró que las urgencias, guardias y prestaciones ya programadas continúan garantizadas.

Alejandro Rodi, gerente de la Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), explicó que la suspensión busca "continuar el diálogo con el PAMI" para lograr una solución antes de profundizar el conflicto. Según detalló, existe un desfasaje superior al 100% respecto de la inflación y las paritarias desde diciembre de 2023. “Hay un 102% de retraso en el valor prestacional que paga el PAMI. Hace inviable realmente la continuidad del sistema y de poder prestar atención”, alertó Rodi, tras calificar de insuficiente el último incremento del 1,9% para junio y julio.

Atención de Pami: advierten que podrían reducir la atención a los jubilados. Según anticipó el representante, el panorama es complejo y podría agravarse. “De no tener respuesta en los próximos días se profundizarían medidas como suspensión de turnos ya otorgados o de cirugías programadas que no sean urgentes”, advirtió el directivo, remarcando que “se están atendiendo las prestaciones ya acordadas. Lo que está suspendida es la asignación de consultorios externos”.

PAMI Nuevo conflicto con el Pami: desde el pasado 16 de junio, establecimientos médicos de todo el país dejaron de otorgar turnos para especialistas en consultorios externos. En tanto, desde la obra social salieron al cruce de los reclamos y negaron deudas pendientes: “No tenemos deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”. Asimismo, confirmaron que volverán a convocar a las cámaras sectoriales “para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”.

A este escenario, la cobertura del medio sumó el laberinto que viven los adultos mayores en las ópticas. En diálogo con Julieta Díaz, propietaria de un comercio del rubro, la mujer reveló que la atención se redujo a la mitad debido a nuevas normativas no notificadas. “Nos pusieron un cupo de atención que redujo un 50% la atención en las ópticas”, indicó. Además, el beneficio de anteojos nuevos pasó de ser anual a otorgarse cada dos años: “El afiliado que viene con una orden hasta el año que viene no puede adquirir un anteojo nuevo”, afirmó Díaz, quien también reclamó por retrasos en la cadena de pagos: “Nos pagaron diciembre y todavía estamos a la expectativa de poder seguir cobrando”.