Nueva alerta por tormentas y últimas horas de calor extremo: cuándo llega el frente frío

Después de la tormenta con granizo que azotó a gran parte de la provincia , este miércoles continúa vigente la alerta meteorológica en varios sectores. De hecho, se amplía también a la zona de Alta Montaña , por lo que convendrá extremar las medidas al manejar rumbo a Chile.

"Nubosidad variable con tormentas de intensidad moderada a severa a partir de la tarde , ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Tormentas con granizo . Precipitaciones en cordillera", precisa el pronóstico del tiempo emitido hoy por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

Tras una mínima de 20°C, la máxima rondará los 34°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , la alerta amarilla alcanza este miércoles por la tarde-noche a las zonas de:

"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo , intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", indica el SMN.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", amplía en su reporte.

Llega el alivio este jueves: más fresco y lluvias

Tras varias semanas con intenso calor, finalmente este jueves bajará la temperatura, pero en un día con precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico anticipa para mañana: "Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera".

La mínima será de 19°C, mientras que la máxima apenas tocará los 25°C. Alivio total.