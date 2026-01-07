7 de enero de 2026 - 08:10

Nueva alerta por tormentas y últimas horas de calor extremo: cuándo llega el frente frío

El martes, el granizo afectó a gran parte de Mendoza, por lo que es conveniente estar atentos al comportamiento del cielo.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Alerta amarilla por tormentas 

Sigue el calor intenso en Mendoza, pero con alerta por tormentas este miércoles: a qué zonas afecta

"Nubosidad variable con tormentas de intensidad moderada a severa a partir de la tarde, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera", precisa el pronóstico del tiempo emitido hoy por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

Tras una mínima de 20°C, la máxima rondará los 34°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla alcanza este miércoles por la tarde-noche a las zonas de:

  • Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo
  • Cordillera de Las Heras, Luján y Tupungato
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael
  • Zona baja de Malargüe
"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", indica el SMN.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", amplía en su reporte.

Llega el alivio este jueves: más fresco y lluvias

Tras varias semanas con intenso calor, finalmente este jueves bajará la temperatura, pero en un día con precipitaciones durante toda la jornada.

El pronóstico anticipa para mañana: "Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera".

La mínima será de 19°C, mientras que la máxima apenas tocará los 25°C. Alivio total.

