Ni el calor pudo con los Reyes Magos, quienes llevaron regalos y felicidad a 300 niños en Lavalle

Según el relato bíblico e histórico, los Reyes Magos llegaron a Belén procedentes de Oriente, a bordo de sus camellos y atravesando inmensas extensiones de desiertos y con altísimas temperaturas en horas del día. Quizás por esto es que los más de 40° que se registraron y azotaron al secano lavallino durante la mañana y siesta de este domingo no les impidieron a Melchor, Gaspar y Baltasar hacerse un lugar en su agenda para disfrutar con más de 300 niños de las comunidades de El Plumero y La Palmera.

No lo hicieron solos, ya que a los tres magos los acompañaron voluntarios del comedor Horneritos (El Algarrobal) y otros tantos mendocinos y mendocinas que pusieron todo de sí –y más- para que las 500 personas que participaron de este festejo solidario pudieran vivir un día inolvidable.

Los Reyes Magos solidarios llevaron regalos y alegría a más de 300 niños en el secano lavallino.

“Es increíble lo que recibís, gente de todos lados que se sumó. Hubo muchos donadores que se bajaron a último momento porque tuvieron Covid-19, pero logramos cumplir el objetivo”, destacó Gabriela Carmona, responsable del comedor Horneritos y quien ya el 17 de diciembre había organizado un festejo solidario de Navidad para niños de El Algarrobal, El Plumerillo y otras localidades lasherinas.

Todos con sus reyes

La “negociación” con los Reyes Magos no fue fácil, no porque no tuvieran voluntad de venir a Lavalle –confirmaron apenas se los convocó-, sino porque no sabían si contarían con sus prendas características. “Recién a las 20 del sábado una de las donadoras pudo conseguir los trajes de los Reyes Magos”, recuerda Gabriela. Pero este detalle no fue para nada menor que, con los trajes en su poder, el festejo también fue confirmado y la cuenta regresiva comenzó a correr.

A las 9:30 del domingo llegaron los Reyes Magos y la caravana, y apenas pusieron sus pies en la tierra comenzaron a entregar juguetes y ropa a los niños que se acercaron a El Plumero. Así estuvieron hasta las 12:30, cuando comenzaron las actividades especiales programadas para el festejo. Juegos en las canchitas del lugar, karaoke y distintas competencias fueron algunas de las acciones, que incluyó –además- choripanes y bebidas que se repartieron a todos los presentes.

“Fue hermoso el recibimiento, toda la humildad de la gente. Hacía 40° y estaban todos ahí con nosotros Los chicos de las comunidades llegaron al lugar en el micro de las 10 y estuvieron hasta las 17, participando y muy felices”, destacó la organizadora de la movida solidaria. Aunque el paraje donde celebraron se encuentra a solo 20 kilómetros de la Villa Tulumaya (centro de Lavalle), es uno de los tantos parajes rurales ubicados en el secano.

Camino al punto de encuentro, la caravana con Melchor, Gaspar y Baltasar hizo escalas técnicas en dos casas ubicadas en puntos más retirados y donde los niños ya habían avisado que –lamentablemente- no podrían acudir al festejo popular. Pero con sus visitas, los Reyes Magos les llevaron regalos y algo de felicidad a domicilio. Además, en la misma expedición visitaron a 35 familias de los Bomberos Voluntarios de Lavalle, a quienes también les entregaron regalos.

“Llevamos 12 bolsas de consorcio llenas de ropa, además de juguetes y mercadería. Y todo se entregó”, destacó emocionada –y satisfecha- la responsable de Horneritos.