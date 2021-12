Natalia Acevedo, la influencer que sufre una discapacidad y lucha por una ciudad más inclusiva

Cuando le preguntaron a Natalia Acevedo, una influencer mendocina de 37 años que quedó en silla de ruedas luego de un accidente, qué sentía cuando la ciudad se mostraba accesible para su condición, respondió “libre”.

Aquella palabra resultó el puntapié inicial para que un grupo de fuerzas vivas mendocinas pusiera manos a la obra en el Primer Foro Provincial inclusivo, que debutó ayer a las 16 bajo el nombre “Puentes de Libertad” para profundizar la problemática de los baños en lugares de esparcimiento, como bares, restaurantes o boliches, que no siempre resultan accesibles para personas discapacitadas.

En esta ocasión fue en el salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Mendoza.

El objetivo de esta ronda de encuentros que seguirá durante 2022 es contribuir al desarrollo urbano en la provincia de Mendoza desde un paradigma de diseño universal e incentivar el trabajo en conjunto entre el sector privado y el Estado provincial a través de la responsabilidad social empresarial.

Todo esto a partir de espacios de formación, análisis, debate y construcción de objetivos comunes (a corto, mediano y largo plazo) que permitan introducir herramientas para el diseño de ciudades con diseño universal.

“Desde que estoy en silla de rueda observo la falta de accesibilidad en ciertos lugares, por eso propuse dejar de reclamar y de quejarme para traducirlo en acciones concretas”, contó Natalia, en diálogo con Los Andes, para ejemplificar con las dificultades a las que suele verse sometida cuando concurre a un restaurante donde los sanitarios no son aptos para su condición.

Natalia Acevedo

“Es todo un tema: trato de no beber tanto o bien desarmamos la silla o bloqueamos todos los accesos al baño para que pueda ingresar. Eso es justamente lo que pretendemos modificar para quienes tienen dificultades motrices”, amplió.

Además de Natalia Acevedo, primera disertante –sufrió una lesión medular cuando tenía 16 años– el foro contó con la participación de Gabriela Juárez, directora de Discapacidad del Gobierno de Mendoza; Hugo Ponce, presidente del Colegio de Arquitectos; María Laura Olmedo Ferrando, arquitecta de la empresa LABS XD y Laura Rodríguez, de Novamarket.

“En definitiva, este foro es el comienzo de un cambio para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y para que Mendoza sea una provincia inclusiva. Insisto, la accesibilidad brinda libertad”, amplió.

La vida de Natalia dio un vuelco cuando un accidente de tránsito la despidió de la ruta y su médula ósea quedó dañada. Fue el 29 de agosto de 1999 cerca del embalse Agua del Toro, al oeste de San Rafael.

Licenciada en Sistemas de Información, asegura que todo sucede por algo y se siente agradecida: “Sí, digo gracias y soy feliz. Me siento completa y afortunada, podría no estar en este plano, tuvo que ocurrir y no me imagino de otro modo, me ayudó a madurar, a ver la vida distinta, a ayudar a otras personas a partir de la fortaleza que tengo”, reflexionó.

Como @neaacevedo se presenta en Instagram, donde tiene miles de seguidores. Allí se muestra, segura y feliz.

Además de vivir sola y de trabajar en una empresa de software, Natalia hizo un curso en 2007 sobre vida independiente que le ayudó a abrir la cabeza. “Empecé a verme distinta y los demás también hicieron lo mismo”, deduce.

Claro que la ciudad no siempre se adapta a sus necesidades, según confiesa y por eso aprovechará sus influencias para analizar el por qué y buscar soluciones. “Tenemos que, entre todos, buscar la forma de que los lugares se adapten para todos y hacia ese rumbo vamos”, concluyó.

El plazo, 2030

El proyecto, cuya presentación estuvo a cargo de la diputada Tamara Salomóm y de la concejal de Maipú María Eugenia Da Passano, destaca que de aquí a 2030 se pretende asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados y seguros y mejorar los barrios marginales.

También proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad