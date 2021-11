Mes del Orgullo: qué significa la sigla LGBTTTIQ+

Hasta hace unos años se utilizaba la sigla LGBT para referirse a las diversidades sexuales, pero se ha ido ampliando con la intención de incluir . Así, se sumaron letras que refieren a otras identidades sexuales y se amplió a LGBTTTIQ+.

El signo + al final apunta a la inclusión total, es decir, involucra a todos aquellos que no se identifican con ninguna de las anteriores, incluso aquellos que se sienten no binarios.

Pero, ¿cuáles son las identidades que expresa esa sigla? Noviembre es el mes del Orgullo en Argentina y es una buena oportunidad para pasarlo en limpio.

L: lesbiana

Las lesbianas son personas de sexo femenino que sienten atracción sexual o erótica por otras mujeres. Se incluyen dentro de la homosexualidad, es decir, la atracción sexual, erótica, emocional, afectiva o romántica hacia personas del mismo sexo o género.

G: gay

También se trata de una orientación homosexual. En este caso varones que se sienten atraídos por otros varones.

B: bisexual (pansexual)

Se refiere a quien siente atracción tanto por personas de su mismo género o sexo como del otro, aunque esto está enmarcado dentro de una concepción binaria (femenino/masculino).

En ese sentido, una expresión más amplia es la pansexualidad, que hace referencia a personas que se sienten atraídas por otras, independientemente de su identidad de género.

T: travesti

Se trata de personas que adquieren una apariencia del género opuesto al asignado biológicamente a través de la vestimenta y la apariencia. Puede travestirse frecuente u ocasionalmente. Expresa una identidad de género, no una orientación sexual, por lo que esto no determina su atracción hacia otras personas. Por ejemplo, un varón puede trasvestirse como mujer pero no necesariamente ser homosexual.

T: transexual

Es una persona que siente que su identidad sexual no condice con su sexo, determinado biológicamente.

En estas situaciones, esto no necesariamente implica que se realice una operación de reasignación de sexo o apele a procedimientos hormonales.

T: transgénero

Es una denominación en la que se pone en juego la identidad de género: cómo se siente o identifica una persona.

Se refiere a quienes nacieron con un determinado sexo pero no se identifican con él sino que se sienten del otro. Es decir varones que se sienten mujeres y viceversa. Ante estos casos optan por el cambio y hay alternativas resguardadas por la ley para que esa persona acceda a su identidad. Puede ser a través de tratamientos médicos, como la reasignación de sexo por medios quirúrgicos y/o tratamientos hormonales. Además, puede realizarse la emisión de un DNI adecuado con su identidad. La que se adopta es la que es la que está acorde con su percepción de sí: un varón que se siente una chica será una chica trans.

I: intersexual

Son personas que nacen con genitales de varón y de mujer a la vez, antes se denominaban hermafroditas. A veces, incluso, no puede asignarse un sexo concreto porque hay una indeterminación o ambigüedad en los genitales. Puede deberse a alteraciones cromosómicas y producirse una manifestación tardía de los órganos sexuales.

Q: Queer

Estas personas no se sienten identificadas con ninguna etiqueta o definición. En el siglo XIX era un insulto para las personas homosexuales, ya que queer significa raro en inglés, pero luego fue perdiendo esa connotación a tal punto que hoy está más asociada a la libertad, fuera de los encasillamientos.