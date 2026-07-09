9 de julio de 2026 - 15:00

Cerrarán el paso Cristo Redentor este jueves por pronóstico de nevadas

La medida regirá desde las 20 del lado argentino y las 19 en Chile. Las autoridades explicaron que la decisión se tomó por la inestabilidad meteorológica prevista en alta montaña, que compromete la transitabilidad segura.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado este jueves para el tránsito internacional,

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Los Andes | Redacción Sociedad
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El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado desde este jueves 9 de julio debido al ingreso de un frente de mal tiempo que provocará nevadas en la alta montaña.

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La medida fue confirmada por la Coordinación General del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior.

Según el comunicado oficial, el cierre comenzará a las 20 (hora argentina), con el cierre de barrera en Uspallata a las 18, mientras que en Chile será a las 19, y se mantendrá hasta nuevo aviso.

Las autoridades explicaron que la decisión responde a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector de alta montaña, que podría comprometer las condiciones de transitabilidad y la seguridad de quienes circulan por el corredor internacional.

Ante este escenario, recomendaron a transportistas y particulares reprogramar sus viajes y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y una eventual reapertura del paso.

El pronóstico anticipa nevadas desde la noche de este jueves y hasta el sábado, por lo que las autoridades continuarán monitoreando la situación antes de definir cuándo volverá a habilitarse el tránsito entre Argentina y Chile.

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