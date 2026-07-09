9 de julio de 2026 - 09:06

Día de la Independencia: por qué el 9 de Julio cambió para siempre la historia argentina

Este 9 de julio se cumplen 210 años de la declaración de la Independencia. La decisión tomada en el Congreso de Tucumán puso fin al vínculo con la Corona española y marcó el nacimiento de la Argentina como una nación soberana.

Día de la Independencia: por qué el 9 de Julio cambió para siempre la historia argentina

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Por Redacción Sociedad

El 9 de julio de 1816 quedó grabado como una de las fechas más trascendentales de la historia argentina. Ese día, reunidos en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la independencia de la monarquía española y dieron origen a una nación libre y soberana.

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Este 2026 se cumplen 210 años de aquella jornada histórica en la que los diputados del Congreso General Constituyente proclamaron que las Provincias Unidas eran una nación "libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". Días más tarde, el 19 de julio, ampliaron esa definición al rechazar "toda otra dominación extranjera", dejando en claro que el nuevo Estado no aceptaría la tutela de ninguna potencia.

Un proceso que comenzó con la Revolución de Mayo

La declaración de la Independencia fue el resultado de un proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810. Durante esos años, las diferencias entre los principales dirigentes marcaron el rumbo de las Provincias Unidas.

Mientras Mariano Moreno impulsaba una ruptura inmediata con España acompañada de profundas transformaciones políticas y económicas, Cornelio Saavedra defendía una transición más gradual, con el objetivo de preservar el orden social y evitar conflictos mayores.

Las diferencias demoraron la declaración formal durante seis años, en un contexto de guerras por la independencia e incertidumbre sobre el futuro político de la región.

La histórica sesión en Tucumán

En 1816, los representantes de las distintas provincias fueron convocados a un Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán. Bajo la conducción del entonces Supremo Director interino, Ignacio Álvarez Thomas, los diputados comenzaron a debatir el futuro institucional de las Provincias Unidas.

Uno de los principales temas en discusión era la forma de gobierno. Si bien muchos congresales simpatizaban con la idea de establecer una monarquía constitucional, siguiendo el modelo de varios países europeos, coincidían en que el paso indispensable era declarar la independencia.

La sesión decisiva se realizó el martes 9 de julio de 1816. Cerca de las 14, el secretario del Congreso, Juan José Paso, consultó formalmente a los diputados si deseaban que las Provincias Unidas fueran una nación libre e independiente del rey de España y de su metrópoli.

La respuesta fue unánime. Acto seguido, los representantes firmaron el Acta de la Independencia, uno de los documentos más importantes de la historia nacional.

La Casa Histórica, un símbolo nacional

El lugar donde se firmó el acta, la Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, se transformó con el paso del tiempo en uno de los principales símbolos patrios y en un sitio de referencia para recordar el nacimiento de la Argentina como Estado independiente.

Cada 9 de julio, miles de personas visitan el histórico edificio para rendir homenaje a los protagonistas de aquella jornada que consolidó el sueño iniciado seis años antes con la Revolución de Mayo y sentó las bases de la Nación argentina.

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