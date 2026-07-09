Denuncian adoctrinamiento en una escuela de Buenos Aires durante un acto del 9 de julio

Este miércoles, la comunidad educativa de una escuela secundaria de la localidad bonaerense de Loma Hermosa denunció adoctrinamiento durante el discurso de una funcionaria en el acto por el Día de la Independencia.

Tras el desplante del 25 de Mayo, Milei fue a abrazar a Jorge Macri y sellaron la reconciliación en el Tedeum del 9 de Julio

María Escobar, inspectora regional, asistió a la Escuela Secundaria 32 de Loma Hermosa , en el partido de Tres de Febrero y dijo unas palabras durante la ceremonia. En un video compartido por Infobae, se puede escuchar a la funcionaria apuntando en contra de las políticas educativas del Gobierno nacional frente a padres, estudiantes y docentes.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires , a traer la palabra del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos 110 años después a este momento? Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica“, comenzó diciendo la funcionaria.

Luego, continuó su discurso denunciando "desfinanciamiento" por parte del Estado a educación, cultura y discapacidad. "Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

En el video, también se puede escuchar a Escobar criticando los salarios docentes y apuntando contra el Gobierno. "Sin escuelas y maestros enseñando en condiciones dignas de trabajo cuando no se aumentan los salarios, cuando hay desfinanciamiento de la educación. Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”.

Casi al final de su discurso, reivindicó la imagen de Juan Domingo Perón y Eva Perón. "Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", apuntó.

Denuncias por el discurso de la funcionaria

Tras conocerse el hecho, la secretaria de Capital Humano del distrito de Tres de Febrero, Daniela Reich habló al respecto y describió el momento como "desagradable, inoportuno y desubicado“, señalando que se trató de una "bajada de línea" y una falta de respeto a las instsituciones y la comunidad educativa. "Fue irrespetuoso lo que se vivió en la vereda de la escuela. Hago responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires por esta situación”, señaló la funcionaria a Infobae.

Asimismo, sostuvo que las familias que se encontraban presentes no estuvieron de acuerdo con la actitud de la inspectora regional. "No habían ido a escuchar política. Había familias que estaban esperando a que sus hijos participaran del acto. Estaban muy molestos”.

Al respecto, adelantó que desde el distrito expresarán "el descontento ante las autoridades de la política educativa provincial ya que de esta manera no corresponde proceder ante los alumnos”.