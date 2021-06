En el mes del orgullo LGBT+, cinco títulos que hay que ver en el streaming

El próximo 28 de junio se festejará una vez más el Día Internacional del Orgullo LGBT+ (antiguamente llamado Orgullo Gay). Una fecha muy querida por quienes forman parte de esa comunidad, al punto de que todo el mes de junio se ha convertido en un llamado a darle visibilidad a las disidencias: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales (incluidas en las siglas) y otras que también son parte (queer, travestis, intersexuales, etcétera).

Así como en las calles, desde hace al menos una década la diversidad está presente, y cada vez más, en la televisión y todos los ámbitos de la cultura. Muy atrás quedaron las injustas burlas y prejuicios que sufrían, por ejemplo, las mujeres trans en la televisión: ahora son conductoras, panelistas y formadoras de opinión en noticieros.

Y en el streaming, ese ancho mar que se ha vuelto la fuente inagotable del entretenimiento de las personas, la diversidad también está presente. Estas cuatro series, más un reality de yapa, son imperdibles.

1- Pose

Esta ficción de Ryan Murphy nos lleva a la escena del ballroom de Nueva York en los años ’80 y principios de los ’90, esa subcultura que unía a las personas de la comunidad LGBT bajo la consigna de desfilar, bailar, disfrazarse y pelear por premios en las categorías de lo más disímiles. Un paréntesis de libertad en una época marcada por el sufrimiento del sida.

Esos fueron también los orígenes de la cultura drag, que Jennie Livingston inmortalizó en el documental “Paris is burning” (1991) y Madonna llevó al gran público con la canción “Vogue”, todavía icónica de la comunidad.

“Pose”, que ya va por su tercera temporada (en Netflix ), es un desfile de personajes intensos y dramáticos, entre los que se destacan las mujeres trans. El telón de fondo una pandemia muy distinta a esta, y eso hace que esta historia, aun con los destellos de glamour, resulte un retrato descarnado y triste. Tenemos a Mj Rodríguez como Blanca Evangelista, a Dominique Jackson como Elektra Abundance y a Indya Moore como Angel, entre otros personajes que se robarán el corazón del espectador.

2- La veneno

Los argentinos no conocíamos a la Veneno antes de que esta serie española se popularizara el año pasado, al punto de convertirse en una de las ficciones más reveladoras. Hablamos de un personaje muy peculiar de la televisión española: fue muy conocida en ese país en la década de los ’90 y principios del 2000, al punto de que se convirtió en un ícono de la comunidad. Fue trabajadora sexual, estuvo privada de su libertad y murió en extrañas circunstancias en 2016.

Eso sí: había dejado publicada una biografía poco antes de morir, lo que sirvió para abordar su figura de una forma verídica. Hacerlo demandaba sobre todo mucho respeto y comprensión de su lugar en la cultura LGBT, pero Javier Calvo y Javier Ambrossi lograron hacer una biopic atrapante. Para ella convocaron a actrices transexuales (Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres) para que interpretaran a la protagonista, lo que fue también una decisión acertada y sirve de antecedente para el próximo paso: que las personas transexuales interpreten a personajes transexuales. Está disponible en el servicio HBO Max y en ATRESplayer .

3-Sense8

Era una de las series estrella de Netflix cuando aún no se levantaba como el servicio de streaming más popular del mundo. Un día, sin embargo, todo acabó, en la segunda temporada. En 2017 anunciaron su cancelación por problemas aparentemente económicos, aunque tenía bastante éxito en la plataforma.

Lana y Lilly Wachowski, mentes creadoras de “Matrix”, plasmaron acá una historia igual de vanguardista. Y quisieron también mostrar la libertad del deseo y del amor, tal cual ellas como personas trans lo sienten.

La serie sigue a ocho personajes dispersados por todo el mundo que desarrollan una conexión que les permite ponerse en el lugar del otro, sentir lo que los demás sienten o interactuar entre sí aun estando a miles de kilómetros de distancia.

Hoy, casi cinco años después de que se cancelara, sigue sumando fans y, pese a que la plataforma ofreció cerrarla con un capítulo especial de dos horas estrenado en 2018, nadie pierde la esperanza de que el fenómeno vuelva.

4- We are who we are

Quizás lo recuerden por “Call me by your name” (“Llámame por tu nombre”, también en Netflix), donde mostró una de las historias gay más emocionantes de las últimas décadas. Pero el año pasado Luca Guadagnino se aventuró a dirigir su primera serie, “Somos quienes somos” (HBO) y el resultado también iba a mostrar el universo de sus películas: el desarrollo sutil del deseo y los cambios psicológicos de los personajes.

Solo hay que imaginar qué enfoque le podría dar este director italiano a una historia ambientada en una base militar estadounidense que está cerca de Venecia y que tiene como fondo la asunción de Donald Trump como presidente de ese país.

Entre los personajes peculiares tenemos a una pareja de militares lesbianas (Chloë Sevigny y Alice Braga), a un adolescente en su despertar sexual (Jack Dylan Grazer) y a otra que empieza a tener las primeras dudas respecto a su identidad de género (Jordan Kristine Seamón). En fin, una serie contemporánea y muy bien ejecutada, a la altura de un director maestro.

5- Juego de Reinas

Una competencia de drag queens no es algo nuevo en la televisión. RuPaul los popularizó y el formato se ha replicado en muchas partes del mundo... ¡hasta en el norte argentino! Así es: “Juego de Reinas ”, que se transmite desde el 19 de marzo pasado en el canal 10 de la tevé salteña, es el primer reality drag de nuestro país.

Lo conduce Mistika Reech, drag y productora del proyecto, y gracias a YouTube puede verse desde donde sea. El éxito desde que comenzó ha sido enorme, pero más importante que eso es el hecho de que este certamen va a demoler prejuicios, sobre todo en las provincias del norte.

"Juego de reinas", el primer reality drag de Argentina. Gentileza

Por ahí pasaron drags cuyos nombres salpican purpurina: Miss Lola Viajes, Carnestolenda, Sissie Moon, Sharina Raisa, Tina Argen, Tiffany Taylor, Maconha Sweet, Katrina Raisa, Tsunadhee Khood, Gioo King, Kira, Nephtys, Valent Desoul y Milenium Khood. El espectador verá los backstages, las coreografías y hasta puede llegar a apasionarse con las internas de las concursantes. Todo en el canal Juego de Reinas de YouTube.