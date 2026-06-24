Mendoza suma ambulancias para atender bebés en emergencia: cómo son los nuevos móviles

El sistema de salud pública de Mendoza apunta a mejorar la atención crítica en emergencias que involucren a bebés . “Mendoza incorporará 3 nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad”, anunció hoy el Ministerio de Salud , una medida que busca optimizar la respuesta ante traslados críticos en todo el territorio provincial.

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La llegada de estas unidades se concreta a través de financiamiento con fondos de Reforsal, el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud.

“Avanzamos en la renovación de la flota de traslado neonatal crítico de la provincia. Estas nuevas unidades fortalecerán la red de derivación interhospitalaria y permitirán realizar traslados seguros de recién nacidos que requieren cuidados especializados”, detallaron desde la cartera sanitaria.

El Reforsal fue creado precisamente para gestionar el recupero de prestaciones brindadas por efectores públicos a personas con cobertura de salud, con la expresa intención de volcar esos fondos para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema sanitario provincial.

Para garantizar una cobertura federal, el Gobierno informó que las ambulancias estarán distribuidas estratégicamente en el territorio provincial : una en el Hospital Schestakow, para atender la demanda del sur mendocino; otra en el Hospital Notti, en Guaymallén y la tercera en el SEC Gran Mendoza, para responder donde la emergencia lo requiera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSaludMza/status/2069721602011385889&partner=&hide_thread=false Mendoza incorporará 3 nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad



Con fondos de REFORSAL, avanzamos en la renovación de la flota de traslado neonatal crítico de la provincia. Estas nuevas unidades fortalecerán la red de derivación interhospitalaria y permitirán… pic.twitter.com/2UDUQiAx4b — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) June 24, 2026

“Seguimos incorporando tecnología y fortaleciendo la red de emergencias para garantizar atención de calidad en cada punto de Mendoza”, destacó el Gobierno de Mendoza.

En cuanto al equipamiento, los nuevos móviles estarán dotados con incubadora de traslado, respirador neonatal y monitoreo especializado para recién nacidos que requieren atención crítica. Desde el Ministerio anticipan que esto permitirá una mayor capacidad de respuesta, ya que se podrán realizar traslados seguros y oportunos entre hospitales y fortalecer las redes de atención materno infantil de Mendoza.

Además, se resalta la versatilidad de las unidades: el equipamiento permitirá tener un recurso flexible para cada emergencia, dado que cuando no se utiliza la incubadora, la unidad puede adaptarse para trasladar pacientes adultos en camilla, utilizando de manera eficiente cada recurso del sistema de salud.

Se busca mejorar la asistencia en emergencias

Esta incorporación se suma a un proceso de reequipamiento que comenzó a implementarse el año pasado. En agosto, la provincia había anunciado la incorporación de 12 nuevas ambulancias de alta complejidad, totalmente equipadas, como parte del plan de trabajo 2024-2030 del Ministerio de Salud y Deportes. El objetivo central de este programa apunta, entre otras cosas, a fortalecer el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La llegada de estos móviles llegó en un contexto en el que hubo quienes habían advertido que los móviles disponibles eran insuficientes, sobre todo para dar respuesta en determinadas zonas más alejadas. Con aquella tanda, el servicio había pasado a contar con 34 móviles, ya que se sumó a las 22 unidades preexistentes. Esto implicó un aumento del 50% en la flota. Ahora, serán 36.

A la par del incremento de vehículos, se implementó una reestructuración en tres niveles de respuesta, donde cada tipo de móvil comenzó a distinguirse por su color: mediana complejidad, baja complejidad y otras destinadas a traslados intrahospitalarios. Estos colores y la señalética de alta visibilidad adoptados están en línea con los estándares internacionales, lo que facilita su identificación tanto en tierra como desde el aire.

Nuevo recurso para emergencias: las motoambulancias

El fortalecimiento de la atención de las emergencias en las calles mendocinas sumó recientemente otro recurso. El pasado primero de mayo comenzó a rodar el nuevo servicio de motoambulancias de la provincia, un dispositivo que hoy realiza un promedio de 10,5 atenciones diarias en el área metropolitana del Gran Mendoza, su zona de acción.

salud Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

Este programa, implementado por el Ministerio de Salud y Deportes, incorporó motos con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y brindar una atención inicial rápida en casos de patologías graves y situaciones tiempo-dependientes, tales como un accidente cerebrovascular (ACV) o un paro cardiorrespiratorio, todo esto en un contexto de una mayor complejización del tránsito en el Gran Mendoza.

Según los datos que manejan, han logrado llegar 4 minutos antes que una ambulancia convencional y responder asertivamente a cuadros graves de manera autónoma, sin solicitar más apoyo. Ante este panorama, el plan es seguir expandiendo la estrategia: a partir de junio, confirmaron que sumarán más duplas.