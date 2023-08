Mendoza Futura: más de mil jóvenes se certificaron en software, robótica y biotecnología

El programa Mendoza Futura, una propuesta del Gobierno de Mendoza para promover el talento joven sobre habilidades para el siglo XXI, cerró un intenso semestre de trabajo. Autoridades y funcionarios se hicieron presentes en la muestra para acompañar a los alumnos y anunciar un nuevo financiamiento para los egresados.

El potencial de los alumnos se concentró ayer en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, del Parque Agnesi de San Martín, con la participación de todos los grupos que se encuentran distribuidos por los municipios de la provincia. En total, el programa cuenta con 1.200 alumnos presenciales, distribuidos en 105 grupos; 160 facilitadores, entre los que se incluyen 10 grupos del Episodio 4, que cursaron modalidades software, robótica y biotecnología.

Además, cabe mencionar que participaron 1.998 estudiantes de forma virtual, quienes recibieron 3 formaciones: administrador de la nube, marketing digital e introducción al diseño. De esta manera, Mendoza Futura incentiva el desarrollo de habilidades del S. XXI y brinda espacios para la investigación y el desarrollo tecnológico, entrenando competencias tecnológicas e innovadoras en los jóvenes.

De la jornada participaron el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, el vicegobernador, Mario Abed; los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil, y de Junín, Héctor Ruiz; los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el director de general de Escuelas, José Thomas, y el senador nacional Alfredo Cornejo.

POR EL FUTURO DE LOS JÓVENES

En búsqueda de que el jóven talento mendocino no tenga la necesidad de emigrar del país, Suarez manifestó: “Tenemos todo para que puedan desarrollarse. Todos sabemos que, lamentablemente, cuando hablamos de la economía, la inflación, desde aquí de Mendoza no es mucho lo que podemos hacer, porque no son cuestiones que estén bajo la órbita de nuestra decisión, pero sí podemos generar estas capacidades y el conocimiento, que es transversal a todos los empleos”.

Rodolfo Suarez recorrió los stands de cada municipio. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por su parte, Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía, agradeció y felicitó por su esfuerzo a los estudiantes y facilitadores. Vaquié también comentó que quienes egresen del Mendoza Futura contarán con los programas del Gobierno provincial, que permiten que parte de sus salarios sean pagados por el Estado. En este sentido, se va a hacer un concurso para seleccionar 15 proyectos, que recibirán un millón de pesos para poder ejecutar su programa.

El director general de Escuelas, José Thomas, enfatizó ante los alumnos: “Hoy nos cuesta que todos los chicos vayan todos los días a la escuela y ustedes decidieron hacer doble turno, sin obligación y solo para aprender. Eso es la meritocracia bien entendida, eso les va a servir para la vida y van a tener el retorno el día menos pensado”.

Además, el funcionario agradeció a las escuelas que coordinaron, una directora, un docente, un preceptor, y al equipo de la DGE, y agregó que en tres años se logró hacer un programa innovador, una forma nueva de educar y de llegar a todo el territorio, con el fin de que los jóvenes aprendan y tengan mayores posibilidades laborales.

Autoridades provinciales visitaron el Este mendocino y acompañaron a alumnos de toda la provincia. Foto: Twitter / @evaquie

Por último, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, que ofició de anfitrión junto al grupo de alumnos y facilitadores de ese grupo del Este, felicitó al Gobierno de Mendoza por la innovación en un método educativo que permite insertarse en el presente, regido por la biotecnología, la informática y el cuidado del medio ambiente.

MENDOZA FUTURA

Creado después de la pandemia, el programa Mendoza Futura “integra y forma jóvenes de 15 a 18 años en habilidades tecnológicas y sociales”, manifestó a Los Andes, Lucas Carballo, coordinador general de Mendoza Futura. Respecto a los alumnos que desarrollaron esta actividad, Carballo aseguró que durante la extensa jornada “han mostrado sus talentos y sus proyectos de innovación tecnológica, videojuegos, aplicaciones y programas. Eso lo han diseñado cursando dos veces por semana, de forma presencial, en sus respectivas sedes”.

Lucas Carballo, coordinador del programa Mendoza Futura. Foto: Los Andes

Con 50 sedes distribuidas entre los 18 departamentos de la provincia, el programa se encuentra en crecimiento. “Estamos muy contentos, porque hoy los chicos pudieron mostrar todos sus proyectos que se trabajan de forma colaborativa. Nos llenan de orgullo y nos motivan a continuar con el programa”.

Luego del recorrido que consta de cuatro episodios, se egresaron los primeros 65 estudiantes de Mendoza Futura. “Ellos van a poder acceder a un financiamiento para una startup tecnológica que puedan crear producto de estos años de duración del programa, a través de un concurso que se lanza el lunes que viene. Mendoza Futura los forma, tienen la posibilidad de presentar un proyecto o de acceder a ‘Enlace’ que es un programa del ministerio de Economía para tener su primer empleo”, concluyó Lucas Carballo.

