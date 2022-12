Mayra Tous se casa este sábado en un evento íntimo, en su Tupungato querido

Fue la misma Mayra Tous quien, a principio de año, hizo pública la decisión de dar el “Sí” junto a Diego Viotto Solustri, su novio desde 2015. En aquel momento, quien fuera Reina Nacional de la Vendimia durante 2020 y 2021 reveló que se casaría una vez que deje los atributos, y finalmente llegó el día.

La cita será este sábado 17 de diciembre, la fecha elegida por Mayra y Diego para unir sus vidas en matrimonio. Primero será el turno de la boda, ya que la pareja se casará por iglesia previo a la fiesta.

Una vez contraído el matrimonio, el festejo continuará en el mismo departamento, ya que si bien no se conoce públicamente dónde será específicamente, sí trascendió que será en Tupungato, el departamento de donde ambos son oriundos y que tantas veces Mayra llamó como el lugar de su vida.

Lo que sí se conoció fue que no será una fiesta multitudinaria, sino que los novios eligieron “algo íntimo” y “con los más cercanos”, según la ex soberana contó en sus redes sociales. Hace algunos días, Mayra utilizó sus redes sociales, más precisamente Instagram, para interactuar con sus seguidores, que no perdieron la oportunidad para preguntarle por su casamiento.

Incluso, la ex reina de la Vendimia usó su cuenta de Twitter, como hace habitualmente, para contar cómo vive estos días previos al casamiento, con un guiño para la Selección Argentina: “¿Ustedes entienden que el sábado me caso y el domingo jugamos la final? Aguante corazón aguante”, escribió.

¿Tendrán Mayra y Diego el fin de semana más feliz de su vida? Por ahora, la historia continuará.