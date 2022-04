Mauricio Cairo, el maestro pizzero mendocino que les cocinó a los campeones del ‘86

Los campeones del mundial México ‘86 visitaron Mendoza para presentar una colección de vinos inspirada en ellos. Se trata de parte del plantel que ganó la última copa del mundo de Argentina, quienes no solo viajaron por trabajo, sino también aprovecharon la oportunidad para disfrutar de las bondades de la provincia.

Aunque no todo fue vino, Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Carlos Tapia fueron deleitados con pizzas caseras y a la parrilla, de la mano del maestro pizzero de la zona Este, Mauricio Cairo.

La cita fue en la casa de uno de los mendocinos, quien se encargó de acompañar a los exjugadores de la Selección Argentina durante su estadía en la provincia.

Los exfutbolistas disfrutaron de una reunión de amigos muy amena, cargada de anécdotas, que acompañaron con vinos y las pizzas de “El Olivo del Nonno”.

Fue un evento muy íntimo, en el que solo estaban los campeones y algunos invitados del dueño de casa. Allí, Cairo les sirvió pizzas a la napolitana y pudo compartir un momento distendido con quienes fueron sus ídolos.

“A través de un amigo Suizo me contactaron para hacer un evento en Mendoza y no sabía que era para ellos. Cuando llegué me dijeron que era para los campeones del ‘86 y fue una sorpresa hermosa”, contó sobre cómo se dio la posibilidad de cocinar para el plantel.

Mauricio Cairo cocinó para los campeones del '86.

“Apenas llegaron vinieron a saludarme y se acercaron a la parrilla”, comentó acarca de primer encuentro y se mostró sorprendido con “lo unidos que son y que han sido, se nota eso”.

Además, Mauricio se sintió afortunado de poder cocinarles a quienes jugaron con Maradona y cruzar algunas palabras ellos.

“Soy de esa generación que los vio y los disfrutó. Fue una sensación muy linda, porque es gente que toda la vida los vi tan lejanos y pude tenerlos cerquita, conocerlos desde un lugar más humano. Fue un sueño”, dijo para graficar que todos habían sido muy cálidos con él.

Los Campeones del ‘86 presentaron un vino en su honor

En el Park Hyatt Hotel, los exfutbolistas presentaron una colección de vinos único y acompañaron en el nacimiento de La Final y de Héroes 86, un malbec y un blend, respectivamente, que recrean y avivan la gloria argentina.

De la mano de la enóloga Denis Vicino, del Mendoza Vineyards, se elaboraron estos dos vinos exclusivos, con uvas de Agrelo. Tras el envío de algunas muestras, el plantel se decidió primero por un malbec, que en su etiqueta rinde honor al equipo formado en la cancha para enfrentar a Alemania, el 29 de junio de 1986.

Los campeones del Mundial de futbol 86 Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Héctor “El Negro” Enrique, Sergio “El Checho” Batista, Ricardo Giusti, Oscar Garré y Carlos “El Chino” Tapia llegaron a Mendoza parapresentar sus vinos, La Final Malbec y Héroes Blend. Oscar Ruggeri con as botellas de los vinos Foto: José Gutierrez / Los Andes

El varietal más emblemático del país es presentado bajo los colores celeste y blanco; mientras que Héroes 86 -cuya etiqueta hace honor a la copa del mundo- es un assamblage de uvas tintas, conformado por 50% de cabernet franc, 40% cabernet sauvignon y 10% petit verdot.

El objetivo de esta colección modelada bajo los valores de la “unidad” es generar un fondo común para ayudar a los campeones, o sus familias, que estén atravesando dificultades económicas.