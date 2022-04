Los campeones del mundo de 1986 presentaron su vino en Mendoza

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978, presentó en Mendoza su vino “El Matador” con un éxito rotundo. A los pocos días nuestra provincia tuvo la oportunidad de recibir a otros campeones del mundo, pero los que lograron el título en México 1986.

Estos vinos, elaborados por la bodega “Mendoza Vineyards” fueron bautizados como “La Final” (Malbec) y “Héroes” (Blend) y para su presentación en público estuvieron presentes Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga y Carlos Tapia, además de los responsables de la bodega.

La celebración se llevó a cabo en el salón de los espejos del Hotel Park Hyatt, donde también estuvo presente la enóloga Danis Vicino, responsable del proyecto.

El mediático Oscar Ruggeri habló con Los Andes sobre este vino y lo que significa para los campeones: “Un amigo me hizo probar un vino de ‘La Anita’ y me encantó. Charlando salió el tema de ‘por qué no hacer el vino de los campeones del 86′. Se lo conté a mis compañeros, y acá estamos, presentándolo. En poco ya saldrá a la venta”.

“Los que saben dicen que es un buen vino y la etiqueta es muy linda, porque aparecemos parados los once listos para jugar la final del mundo. En ‘Héroes’ se muestra dos manos leventando la Copa del Mundo”, contó el “Cabezón”.