Los campeones del Mundial 86 presentaron sus propios vinos

Los campeones del mundo volvieron a levantar una copa, con el mismo espíritu de la final ganada en México ‘86 y el sabor de una Plaza de Mayo desbordada de gente compartiendo su alegría. Esta vez fue en Mendoza, en el Park Hyatt Hotel, para presentar una colección de vinos únicos. Parte de ese equipo de fútbol estuvo en la provincia para acompañar el nacimiento de La Final y de Héroes 86, un malbec y un blend, respectivamente, que recrean y avivan la gloria argentina.

De la mano de la enóloga Denis Vicino, del Mendoza Vineyards, se elaboraron estos dos vinos exclusivos, con uvas de Agrelo. Tras el envío de algunas muestras, el plantel se decidió primero por un malbec, que en su etiqueta rinde honor al equipo formado en la cancha para enfrentar a Alemania, el 29 de junio de 1986. El varietal más emblemático del país es presentado bajo los colores celeste y blanco; mientras que Héroes 86 -cuya etiqueta hace honor a la copa del mundo- es un assamblage de uvas tintas, conformado por 50% de cabernet franc, 40% cabernet sauvignon y 10% petit verdot.

El fútbol, el disparador

La idea surgió en conjunto entre Oscar Ruggeri y su amigo Jorge del Valle, gerente comercial en Latinoamérica de Mendoza Vineyards -bodega que forma parte de Origin Wines Group- y propietario de Finca La Anita. “Jorge me trajo un vino de La Anita. Me dijo que lo tenía que probar y me gustó. Charlando surgió la idea de hacer un vino para los campeones del 86. Después junte a mi grupo de compañeros -que nos mantenemos en contacto por Whatsapp- y les gustó la idea”, cuenta el “Cabezón” Ruggeri.

“Ruggeri nos dijo que quería hacer algo con todos los chicos del equipo, porque después del mundial nunca habían vuelto a hacer nada juntos” agregó Denis Vicino, la enóloga que los fue guiado durante todo el proceso de selección. “Cuando nos enteramos nos entusiasmamos mucho y tuvimos un primer encuentro en Buenos Aires con Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido y Oscar Ruggeri”, señaló la profesional.

Anoche, en la presentación de la línea de vinos, estuvieron presentes Ruggeri, Burruchaga, Giusti, El Negro Enrique, El Checho Batista, Oscar Garré y Carlos Daniel Tapia, en representación del plantel que hizo historia en el estadio Azteca al vencer a Alemania Federal (3 a 2).

Uvas maduras

“El equipo había madurado lo suficiente como para tener la certeza de que si las cosas se hacían bien, no había rival que los frenara”, expresó una de las leyendas en el “puntapié inicial” de la presentación del malbec. En la mesa que fue preparada para una gran conferencia de prensa, la nostalgia se fue mezclando con frases emotivas. Los protagonistas son todos, recuerdan, nombrando desde los utileros hasta cada uno de los integrantes del cuerpo técnico. El objetivo de esta colección modelada bajo los valores de la “unidad” es generar un fondo común para ayudar a los campeones, o sus familias, que estén atravesando dificultades económicas.

Jorge Burruchaga trajo a la noche la presencia a Carlos Salvador Bilardo y contó que el técnico -que también fue muy cuestionado en la previa al mundial- reunió al grupo y les dijo: “la gloria no tiene precio y ustedes ya la llevan adentro. Ahora es momento de llevarla a casa”.

Algunas anécdotas se deslizaron entre las respuestas, cuando “El Negro” Enrique comentó que el espíritu de unidad también lo forjó el profesor Ricardo Echevarría, quien durante la concentración en tierra azteca le hizo el primer regalo de cumpleaños que recibió en su vida; un gesto que para él es imborrable.

“Queríamos hacer algo juntos”

Ruggeri fue la voz de grupo durante la presentación, una suerte de capitán sin cinta; él sonrió, bromeó y aseguró que los especialistas en vinos que tiene el grupo son Burruchaga y Giusti. “Queríamos volver a hacer algo juntos, como grupo”, contó, y agregó que en el proceso se fueron involucrando todos, tomando las decisiones en forma consensuada.

Al hablar sobre el malbec, que tendrá una primera partida de 5.000 botellas destinadas al mercado interno, Ruggeri comentó que, al descorchar, quienes hayan visto a la Selección recordarán todos los partidos, pasando por el encuentro contra Inglaterra y la final, que primero se les complicó, pero que terminaron ganando.

La figura de Maradona acompañó el clima de la presentación. Fue el invitado especial entre el recuerdo y la nostalgia de los presentes. “El malbec nos representa. Qué mejor que ese varietal para representarnos”, comentó Ruggeri, haciendo alusión a la uva insignia de la vitivinicultura de nuestros país.

“Cuando se descorche el blend, que es un vino que se hizo con mucho sentimiento, se vendrá a la cabeza del consumidor el momento en que se levanta la Copa del Mundo. A mi, en lo personal, me haría recordar el momento de felicidad que vivimos juntos, cuando me recibieron en Corral de Bustos, cuando pudimos ir a Casa Rosada a darle la Copa a los argentinos. Fue un momento en que nos abrazamos todos, sin importar el color político o el equipo del que fueran hinchas”, concluyó Ruggeri.

La bandera en la etiqueta

Con el vino en proceso de elaboración, la idea de las etiquetas y el packaging comenzó a tomar forma. Para la etiqueta de La Final se ve una foto de la Selección en el Estadio Azteca, mientras que Héroes 86 es una etiqueta negra con cápsula en los colores de la Bandera argentina, en la que resalta en dorado la Copa del Mundo. La nostalgia y la gloria completan la escena.