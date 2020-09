Más de 1.300 familias siguen esperando su casa de Procrear

Mientras el Gobierno Nacional ultima detalles para el relanzamiento de Procrear, hay miles de familias mendocinas que aún esperan recibir una de las viviendas desarrolladas en las ediciones anteriores. En detalle, hay 1.364 unidades habitacionales que ya fueron sorteadas y aprobadas, pero aun no fueron entregadas debido a las dificultades administrativas que trajo aparejada la pandemia.

“En noviembre de 2019 nos asignaron una vivienda. Estamos en septiembre y todavía nada”, explica, Nicolás Torre Giménez, un beneficiario del Desarrollo Urbanístico Procrear de Capital, que pasó de la alegría a la incertidumbre total en nueve meses. Él es uno de los 1.364 adjudicatarios del programa en Mendoza, distribuidos entre los predios del Procrear Mendoza Capital, Maipú, San Martín y La dormida.

La situación se repite en el caso de Ana Ramazzi, que espera por la entrega de una de las viviendas en Ciudad. “Empezamos los trámites en mayo del 2019. En el medio me despidieron del trabajo y perdí la calificación, pero me ofrecieron pagar un refuerzo para seguir adelante. Entregué toda mi indemnización de diez años. Nos aprobaron el crédito y en la última semana de enero del 2020 nos debían entregar el departamento, pero todo se suspendió porque eran pocas las familias que estaban en nuestra misma situación, y consideraron que no se justificaba el viaje de los empleados desde Buenos Aires”, contó.

La entrega para su familia se reprogramó al 16 de marzo, pero se suspendió por la situación de pandemia. En julio recibieron un nuevo llamado para reprogramar la visita a la vivienda hacia el 10 de agosto, pero el 28 de julio les informaron que nuevamente debían suspender el acto, por un caso positivo de Covid. “En febrero se nos venció el alquiler, estamos a la buena voluntad de la dueña”, explicó Ramazzi.

De igual manera, Giselle Godoy comentó que con su familia aspiraron a acceder a una vivienda en Maipú. En julio de 2019 les informaron que habían resultado sorteados y que debían ir al banco a firmar en septiembre. “Nos dijeron que iban a pasar 45 días para el sorteo de la unidad funcional, pero eso no sucedió. En febrero se hizo el sorteo y quedamos seleccionados, de ahí estuvimos a la espera para la etapa de visita de la casa que se concretó en julio de este año, y desde entonces no tenemos novedades”, señaló.

Ante esta situación, mendocinos autoconvocados elaboraron una propuesta, dirigida a la ministra de Desarrollo y Habitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, para que se puedan realizar las entregas, respetando los protocolos, y ordenando a los adjudicatarios, de manera de que los riesgos de contagios por Covid disminuyan al mínimo.

“En marzo teníamos pautado firmar el boleto de compra-venta y recibir las llaves de los departamentos, pero dicho acto fue cancelado por el inicio de la cuarentena. En junio se anunció en todos los medios locales y nacionales que se comenzarían a entregar viviendas adjudicada, pero no tuvimos novedades al respecto”, explicaron en una carta que antecede a la propuesta y que lleva la firma de 87 adjudicatarios.

“Desde Procrear nos enviaron un correo avisando que estaban evaluando las condiciones crediticias y nos pedían paciencia por la situación del país. Luego del lanzamiento de la nueva metodología del Procrear propuesta por el Gobierno Nacional que autoriza y reglamenta las entregas, no hemos obtenido ninguna respuesta concreta ante el requerimiento que se hagan efectivas, en forma urgente dichas entregas”, agregan.

Por otro lado, hacen referencia a la cantidad de viviendas que están aún sin entregar: 824 en Capital, 126 en Maipú, y 75 en La Dormida, ya terminadas, adjudicadas y con crédito aprobado para ser entregadas. A esto se le suman 226 en Malargüe, 75 en San Martín y 38 en San Rafael.

En tanto que desde la cartera que conduce Bielsa explicaron: “desde la semana que viene empezarán con los procesos de entrega de vivienda, pero todavía no hay fechas exactas. Dependerá de cada provincia, sus procesos y protocolos, pero se está trabajando en ello”.

Protocolo de entregas

A los pedidos que acercaron las familias mendocinas a Bielsa, se sumó la propuesta de un protocolo para la entrega de las viviendas. La consigna sería que cada propietario lleve sus propios elementos (alcohol y lapicera para la rúbrica). Además, se le tomaría la temperatura a cada participante de la firma del contrato (escribanos, personal del banco y adjudicatarios), y se establecería un tiempo acotado para la visita de las unidades habitacionales, a fin de poder establecer un sistema de turnos ágil.