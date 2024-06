Manso, tachurín, manyín: imperdible video viral sobre cómo hablamos los mendocinos y qué significan esas palabras

No descubrimos nada si decimos que cada provincia o región en Argentina tiene su propio vocabulario, ese que suele ir acompañado de un inconfundible y complementario acento o “tonada”, como se le suele llamar. ¡Si la tonada cordobesa puede llegar a distinguirse hasta a varios metros de la persona que habla y con solo advertir cómo se estira y hace patinar alguna de las vocales incluidas en las palabras!

Con la forma de hablar de los mendocinos y mendocinas ocurre algo muy similar. No solamente por la manera en que algunas personas convierten el sonido de la “Y” en el de una “i” (todo lo contrario a lo que ocurre en Buenos Aires, donde se transforma en una “Sh”) o el de la “doble R” en “Sh” (por ejemplo, pronunciar “tiesha”), sino por palabras que no existen en otro lado. O bien tienen un significado completamente distinto.

Manso, tachurín, manyín: El imperdible video viral sobre cómo hablamos los mendocinos y qué significan esas palabras. Foto: TikTok @feli.nobili.10

El ingeniero industrial y tiktoker Felipe Nobeli (feli.nobili.10 en TikTok, y donde tiene más de 860.000 seguidores), quien aclara que vivió 8 años en la “Tierra del Sol y del Buen Vino”, se convirtió en viral entre los mendocinos en las últimas horas por un divertidísimo video que compartió en sus redes y donde comparte algunas de las palabras que solo se escuchan en Mendoza.

“Yo nací en Córdoba, me fui a vivir muy chico a Santa Cruz y después estuve 8 años viviendo en Mendoza, más precisamente en Malargüe. Todo esto por el laburo de mi papá, que es ingeniero químico y siempre ha trabajado en el petróleo”, explica Felipe (26).

Y fue en esa etapa viviendo en Mendoza donde se familiarizó con todas esas palabras, y hasta las adoptó. Tanto que, aún al día de hoy, dice que algo que es de su agrado y simpatía es “manso”.

“Yo decía ‘manso’ y otras palabras apenas llegué a Córdoba, y acá todos me gastaban. Pero a algún que otro amigo se lo pegué y también usan el ‘manso’, por más que eran quienes me decían que ‘mansos’ eran los caballos”, cuenta el ingeniero industrial, siempre entre risas.

Cada dos o tres meses, Felipe Nobeli regresa a Mendoza, donde aún vive su padre. Y es el momento para practicar y mantener vivo en sí mismo el idioma “mendocino básico”.

CURSO DE MENDOCINO BÁSICO

“¿Por qué en Mendoza se habla tan raro?” es el título del video que, si bien Felipe subió a TikTok en marzo de este año, ha vuelto a ser furor por estos días. Y es que el video ya contabiliza 1,5 millones de visualizaciones y tiene miles de comentarios.

Durante 1 minuto y 45 segundos, Feli hace un repaso por todas esas palabras que cualquier mendocino o mendocina que se precie de serlo ha escuchado por lo menos una vez en su vida (o varias).

“‘Che, hace frío, metelo al choco adentro’. En Mendoza, y La Rioja y San Juan, al perro -por algún motivo- se le dice choco”, es el primer ejemplo que pone Felipe en su video, donde se lo puede ver hablándole de frente a la cámara y con imágenes ilustrativas de fondo en todo el momento.

“El chiflete es el aire frío. O sea, ‘cerrá la ventana que entra el chiflete’ es ‘cerrá la ventana que entra frío’”, se detiene en otra de esas palabras. Y también detalla que en Mendoza, en vez de decir que una persona está ebria o alcoholizada, se dice que “está curado”

“Cuando la zona en una pileta o un lago es poco profunda se dice que eso está ‘pandito’”, detalla sobre otro de los vocablos 100% mendocinos. Y prácticamente estalla de la risa cuando habla de “tachurín” para referirse al cesto de los residuos.

“No es ni basurín, ni tacho de basura. En Mendoza mezclaron todo y le pusieron ‘tachurín’”, explica.

También se detiene en el significado de “manyín” (“esa persona a la que le encanta salir, joder, hacer travesuras y siempre portarse mal”, según sus palabras) y topar (o “donde topa”)

“Si vos vas en línea recta y te encontrás con algo de frente, eso para el mendocino es ‘donde topa’”, agrega durante el video Felipe Nobeli.

Manso, aquella palabra que Felipe adoptó (o, mejor dicho, la palabra que adoptó a Felipe) también está explicada en el video como algo que “está muy bueno, está genial, está buenísimo”

Las “tortitas”, el “poto” (para referirse a la cola) y la “acequia” (descripta como “un pequeño canal donde se acumula el agua”) también están incluidas en este glosario audiovisual. Y también habla de la connotación de la palabra “asado” para referirse a alguien que está enojado (o también avergonzado).

LA QUE MÁS LE SORPRENDIÓ Y LA PALABRA “POLÉMICA”

Otro de las palabras graciosas en que se detiene Felipe Nobeli es el “pororó”.

“Yo lo conocía como pochoclo, pero en Mendoza le dicen ‘pororó’. Igual, peor es en Córdoba, donde le llaman ‘pururú’”, describe en el video. Y, en diálogo con Los Andes, confirma que no puede creer como llaman al pochoclo -o las palomitas de maíz- ni en Mendoza ni en Córdoba, donde vive actualmente.

Para el final, queda una de las palabras que más polémica ha generado, no solo en el debate entre el idioma “Español - Mendocino, Mendocino - Español”, sino en los propios comentarios del video en TikTok.

“En cualquier lugar de la argentina son empanadas fritas. Pero, en Mendoza, son pasteles”, cuenta en el video.

Y, en la charla, ratifica que -al menos en Malargüe y dentro del círculo en que él se movía-, más de una vez escuchó a amigos y conocidos que llamaran “pasteles” a las empanadas fritas.

“No sé si en el resto de Mendoza, pero te juro que en Malargüe conocí a gente que le decía ‘pasteles’ a las empanadas fritas. Tenía una amiga que estaba vendiendo para irse de viaje de egresados, y un día me ofreció pasteles. Yo le dije que sí, pensando que eran los pastelitos dulces, y cuando los fui a buscar, ¡eran empanadas!”, destaca, siempre sonriente y buena onda, Felipe, quien entre 2008 y 2016 vivió en el departamento del Sur mendocino.

CREADOR DE CONTENIDO

En 2021, y luego de que cambiara el teléfono que tenía hasta entonces, Feli Nobeli comenzó con los videos en TikTok. Era algo que había decidido antes, pero su anterior móvil no le permitía adentrarse en el terreno todavía.

“En 2020, con la pandemia, vi que TikTok se empezaba a instalar acá. Y yo veía ese potencial y que el contenido de TikTok era contenido viralizable”, explica el joven ingeniero industrial.

Al día siguiente de tener el celular nuevo, compró un aro de luz e hizo su primer video. Para ese entonces tenía en claro que quería subir contenido a TikTok, pero todavía no sabía qué contenido.

Entre febrero y agosto de 2021, Felipe alcanzó sus primeros 10.000 seguidores. Luego sumó un micrófono inalámbrico e incursionó en el tipo de videos con los que “la pegó”, como suele decirse: aquellos donde le habla a la cámara

“Al principio hablaba mucho de curiosidades, de fútbol, de récords mundiales y fue trabajando el tema de la expresión frente a la cámara. En un curso de oratoria que hice me explicaron que uno lograba retener la atención de la gente cuando incluye variaciones de voz, y empecé a agregar ese tip”, prosigue Feli.

Al principio, cuenta, subía videos por el simple hecho de subir y para no borrarse. Pero, una vez que sumó su importante número de seguidores, pudo inclinarse por grabarse y compartir contenido cuando realmente lo sentía.

Desde agosto de 2021 a la fecha, ninguno de sus videos en TikTok ha bajado de las 10.000 reproducciones, mientras que los contenidos que incluye son muy variados. Es decir, si le gustó una película, sube un video contándolo. O si el tema es el fútbol, lo hace.

Así como subió el video con las palabras mendocinas, también ha subido otros con particularidades de otras provincias.

“Por suerte no soy una persona con haters. Cuando alguien ha saltado y se ha enojado por algo, es porque no ha entendido un chiste. Por ejemplo, una vez hice un video diciendo que si Messi era tan bueno, cómo nunca ganó la Copa Pistons (de la película ‘Cars’) o el torneo de artes marciales de Dragon Ball. Son cosas absurdas desde el principio, pero me ha pasado de gente que no lo entiende y se enoja”, repasa.

En cuanto a su video con la mayor cantidad de reproducciones, cuenta que fue uno donde habló de los actores más famosos que han nacido en los distintos países de América Latina. Y ya tiene 11 millones de reproducciones.

