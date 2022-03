Malestar e incertidumbre por el cierre del jardín Evita, de la escuela hogar

Días de incertidumbre y preocupación se están viviendo en el jardín maternal Seo J.P 278 Evita, que funciona dentro de la escuela hogar Eva Perón y pertenece a la Fundación Cachypum. Y es que a partir de una resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) se estableció el cierre del lugar a partir del 1 de marzo de este año. Desde la comunidad educativa del lugar recalcan que no han recibido ninguna información concreta y que, por lo tanto, el jardín continúa funcionando.

El jardín Evita está compuesto por una comunidad de 48 alumnos, los cuales se encuentran registrados en el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza) y ocho docentes, incluyendo a la directora del lugar. El establecimiento, que funciona hace 11 años, cuenta actualmente con salitas de 1, 2 y 3 años, trabaja de 7.30 a 14.30 y los chicos que asisten reciben una merienda.

El jardín no cobra ningún tipo de cuota. Los chicos que asisten, la gran mayoría pertenecen a los barrios La Favorita, Flores Sur, Olivares y San Martín, son de una comunidad “totalmente vulnerable”, como expresaron sus docentes.

En diálogo con Los Andes, desde la comunidad educativa del lugar explicaron: “El jardín maternal es un Seo. Estos hacen un convenio con una entidad intermedia, que puede ser una fundación o una municipalidad, con la DGE. Nosotros somos parte de la fundación Cachypum. La Dirección General de Escuelas ha dado de baja ese convenio con la fundación, y por eso se ha ordenado el cierre del jardín. Hay una resolución, que aún no nos ha llegado, y por eso el jardín sigue funcionando pero está ordenado el cierre del mismo”.

Y agregaron: “Sabemos que hay una resolución. El presidente de la fundación es el representante legal, es quien tiene el convenio entre la fundación y la DGE. Nosotros hoy estamos trabajando porque no tenemos nada en concreto, un documento oficial que nos diga que el jardín se cerró y no se puede abrir más la puerta. Tampoco nadie nos ha preguntado por qué seguimos trabajando. No sabemos cuál es el motivo del cierre. Desde la fundación sólo nos avisan que se le ha dado la baja al jardín y que están haciendo lo posible para salvarlo”.

Asimismo, desde la institución se mostraron preocupados por el destino, tanto de los pequeños como de los docentes que trabajan allí. “No sabemos dónde se va a reubicar a los alumnos ni tampoco a los docentes. Somos ocho personas que nos quedamos sin trabajo. Este año ya dimos inicio al ciclo lectivo 2022, arrancamos con el periodo de adaptación. El lunes 14 de febrero los chicos tuvieron la adaptación. Además, durante las vacaciones no cerramos. Es una falta de respeto para las familias, los niños y el personal docente”, detallaron quienes trabajan en esa comunidad educativa y prefirieron preservar sus identidades.

“Se habla mucho del acompañamiento en la primera infancia, la contención, el acompañamiento de las familias, los derechos. Y en este caso no se está pensando en los chicos, que ya han comenzado un ciclo escolar en un determinado lugar. Hay niños que les cuesta mucho adaptarse, han logrado vincularse con sus seños, los compañeros y el lugar, y no se está teniendo en cuenta”, expresó angustiada una docente.

Son 48 chicos de 46 familias los que asisten al jardincito Evita y, hasta el momento, según lo informado por los docentes, ningún padre ha sido informado sobre esta situación ni dónde serán reubicados los menores. “Nosotros, desde el jardín, les hemos dicho que vayan averiguando en los jardines cercanos para poder ubicar a los chicos”, contaron las docentes.

Por su parte, los padres de los menores mostraron su descontento por el cierre del jardín y ante la posible reubicación de los alumnos, en una reunión llevada a cabo el lunes con docentes y directivos del lugar.

El jardín maternal Evita surgió con la idea de contener a los hijos del personal que trabaja en la escuela hogar, en todas las áreas, y a niños de las comunidades aledañas. Pero con el paso del tiempo, la comunidad que asiste fue creciendo y haciéndose más fuerte. Muchos de los chicos que asisten tienen a los hermanitos en la escuela hogar, o son hijos de mamás que estudian y van al secundario.

El jardín es parte de un proyecto donde se crea un núcleo educativo en la escuela hogar -donde funciona el jardín maternal-, la escuela primaria, una secundaria, un Cens, un CCT y un Cebja, seis instituciones diferentes.

Según la DGE, el jardín cuenta con una larga lista de irregularidades

La Dirección General de Escuelas informó que el cierre del jardín Evita se debe a una larga lista de irregularidades. Una de las más graves, según detalla la resolución oficial, es que “la Fundación Cachypum ha desviado los fondos transferidos desde la Dirección General de Escuelas de su finalidad acordada”.

Beatriz Della Savia, directora de Gestión Social y Cooperativa de la DGE, área que está a cargo de los SEOS (Servicio Educativo de Origen Social), explicó a Los Andes: “La DGE había firmado un convenio para que en la escuela hogar se abriera un jardín maternal con dos turnos, mañana y tarde, y el director -de la Fundación Cachypum- decidió unilateralmente cerrar un turno y llevar ese sueldo al Centro de Día para una actividad diferente a la del jardín maternal. Y después lo liquidan como si fueran docentes del jardín”.

La resolución detalla, además del desvío del subsidio, que la fundación no cumplió con varios puntos pactados en el convenio, que eran de su responsabilidad, tales como entregar a los chicos la merienda concedida por la DGE y realizar el mantenimiento y la limpieza del edificio. De hecho, el texto enumera que las instalaciones presentan “mampostería del techo rota, humedad, baños clausurados, pérdidas de agua y falta de instalaciones de gas”.

Además de confirmar que “a todos los padres se les ofrecerá reubicar a los niños en otros jardines cercanos a su domicilio”, Della Savia aseguró que “no todos los maestros contaban con la titulación correspondiente”, como lo exigía el convenio. La resolución puntualiza que se encontraban trabajando “una profesora de artes visuales con 12 horas cátedras” y “una profesora de educación física, contratada con 8 horas cátedras”.

Si bien la directora de Gestión Social y Cooperativa aclaró que “la DGE subvenciona el salario del docente, es decir que no los contrata, ya que eso lo hace la fundación”, expresó que “no es responsabilidad de la DGE” lo que suceda con los maestros que ejercían en el jardín maternal. Sin embargo, Della Savia aseguró: “Estamos tratando de solicitarle a los municipios que en los nuevos cargos que se van a abrir puedan tomar a estos docentes que quedan sin trabajo”.

La funcionaria explicó que “antes de tomar la decisión del cierre se le dio varias veces la oportunidad” de regularizar la situación del jardín maternal a la Fundación Cachypum. “Desde 2016 que se le viene haciendo un seguimiento muy detallado”, confesó. Ahora, advirtió que “esto se eleva a la Dirección de Asuntos Jurídicos y ellos deciden si corresponde o no hacer alguna denuncia penal por la defraudación en la gestión de los fondos”.

Para concluir, Della Savia analizó: “En una provincia que tiene un alto nivel de pobreza en la población infantil tenemos que cuidar mucho a los jardines maternales y tenemos que ser celosos para que los recursos puedan llegar a los niños que más lo necesitan. Estas decisiones, que son difíciles e incómodas, siempre las tomamos enfocados en fortalecer la atención a la primera infancia, como eje y política de Estado”.