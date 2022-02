Lucila Baigorria, Reina de Godoy Cruz: “Me veo ejerciendo como la mejor abogada penal”

Con una fiesta muy emotiva realizada en el parque San Vicente, con más de 100 artistas en escena, Godoy Cruz coronó a Lucila Nadin Baigorria Antoine, quien resultó electa en una votación online entre vecinos de Godoy Cruz con 1.160 de los 3.517 votos totales.

-¿Siempre soñaste con ser reina?

-Desde muy pequeña este sueño estuvo presente. Conforme iba creciendo se fue postergando por nuevas metas, como ayudar a los demás o seguir una carrera. Pero mis familiares siempre estuvieron ahí y fueron quienes me impulsaron; ellos dieron el puntapié que faltaba para poder sacar a flote mi sueño y fusionarlo con los demás.

-¿Cómo es el distrito que representaste?

-Villa del Parque es uno de los distritos más antiguos de Godoy Cruz. Tiene mucha historia, con organizaciones formadas por la misma comunidad. Además se encuentran ubicados allí importantes organismos gubernamentales tales como la ex Dinaf, ex Cose y en actual funcionamiento el Hipódromo de Mendoza. Es una comunidad en progreso y dinámica.

-¿Y si tuvieras que hablarnos de tu departamento?

-Godoy Cruz es un departamento pionero, uno de los primeros en poseer bodegas y viñedos, creador de mucha historia y con la más importante cultura y tradición, como lo es Vendimia.

Es también un departamento con vistas hacia el futuro, innovador, siempre brindando servicios y satisfaciendo a su pueblo, con ciclovías, actividades culturales, deportivas y turísticas.

-Fuiste elegida por un sistema innovador de votación online…

-Sí, Godoy Cruz, como ya antes dicho, fue un pionero en muchas cosas, principalmente en el tema de Vendimia. Dio a la primera reina, innovó con los fuegos artificiales fríos, y ahora con un sistema de elección acorde a la época y a las necesidades de los ciudadanos. Este nuevo sistema involucra y logra mayor transparencia del pueblo. Es algo interesante, pero sobre todo muy útil.

-¿Cómo se compone tu familia?

-Mi familia está compuesta por mí madre Karen, de 40 años, quien es operaria de limpieza en el ámbito de la salud; mi papá Luis, de 39 años, quien es el dueño de su propio taller mecánico, y mi hermano menor Alex de 10 años, que es mi vida.

-¿Cómo definirías a Lucila?

-Si tengo que nombrar algunas virtudes diría que soy muy sociable y simpática, me gusta conocer y curiosear lo mayor posible, tengo una mente muy abierta. Soy muy chistosa, trato de que todo el mundo se sienta cómodo y bien cuando comparten algo conmigo, me considero empática con quien lo necesita y soy una buen oyente. Amo ser una persona familiera y amistosa.

Entre mis defectos, puedo ser muy ansiosa con muchos temas. Suelo encerrarme en mi misma cuando me encuentro mal, pero también tomo muy personales los problemas de los demás. Me afecta mucho perder una relación de cualquier tipo, y hago lo posible por ser la mejor para todo el mundo.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Soy una persona activa y deportista. Desde pequeña practico vóley y también otros deportes. Me gusta pasar tiempo al aire libre, en la naturaleza… mi casa está al pie de la montaña, por lo que me encanta subir y recorrerla. También pasar tiempo con mi familia y amigos, dependiendo de la ocasión.

Algo que me apasiona es dormir (risas). ¡Soy los dos extremos, con mucha energía o con casi nada!. También me gusta leer y aprender cosas nuevas.

-¿A qué te estás dedicando actualmente?

-Me encuentro cursando la carrera de Abogacía en la UNCuyo. Desde el secundaria ya tenía prevista mi carrera, es algo que me apasiona; me visualizo cumpliéndola y ejerciendo como la mejor abogada penal.

Y si bien Vendimia es una ventana a un nuevo mundo, eso no cambiará mis ideales, sino que creo que los mejorará en función de mi carrera.

-¿En qué consiste tu proyecto social?

-Desde la inscripción distrital, nuestro departamento (siempre innovador) nos planteó la idea de presentar un proyecto. Lo fuimos armando meticulosamente y hoy este proyecto, llamado “Caminando hacia una inclusión e integración educativa”, propone la creación de salas con acceso internet, con el apoyo y guía de profesionales de la educación especializados.

Busca atender a la diversidad y fortalecer el desarrollo de las personas con espacios deportivos, artísticos, recreativos y culturales. El proyecto se llevará a cabo durante mi mandato departamental, y lo llevaré también a la elección nacional.

