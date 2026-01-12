12 de enero de 2026 - 12:20

Los 60 ganadores del Quini 6 con estos números de la suerte: más de $6,5 millones cada uno

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.338, correspondiente al domingo 11 de enero. El pozo acumulado crece a $10.700 millones.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este domingo 11 de enero a 60 jugadores con más de 6,5 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a $10.700 millones.

Un ganador con $1.804 millones en el Quini 6 del 7 de enero

Quini 6: el ganador con más de $1.804 millones y los números de la suerte premiados

Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.338, correspondiente a ayer, hubo 60 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $6.512.355,45 tras acertar cinco de los siguientes números: 04, 06, 07, 17, 19 y 35.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 14 de enero, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 14 de enero

El miércoles 14 de enero (sorteo N° 3.339), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.700 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.135 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $5.135 millones
  • La Segunda: $830 millones
  • Revancha: $4.275 millones
  • Siempre Sale: $305 millones
  • Extra: $155 millones
Quini 6: resultados del sorteo N° 3.338 del domingo 11 de enero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

14 - 15 - 17 - 28 - 32 - 34

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

01 - 04 - 06 - 10 - 22 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

13 - 27 - 31 - 33 - 35 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

04 - 06 - 07 - 17 - 19 - 35

Hubo 60 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $6,5 millones cada uno.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

