Los 60 ganadores del Quini 6 con estos números de la suerte: más de $6,5 millones cada uno

El Quini 6 premió este domingo 11 de enero a 60 jugadores con más de 6,5 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a $10.700 millones.
Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.338, correspondiente a ayer, hubo 60 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $6.512.355,45 tras acertar cinco de los siguientes números: 04, 06, 07, 17, 19 y 35.
Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 14 de enero, fecha del siguiente sorteo.
El miércoles 14 de enero (sorteo N° 3.339), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.700 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $5.135 millones.
14 - 15 - 17 - 28 - 32 - 34
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
01 - 04 - 06 - 10 - 22 - 45
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
13 - 27 - 31 - 33 - 35 - 42
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
04 - 06 - 07 - 17 - 19 - 35
Hubo 60 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $6,5 millones cada uno.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.