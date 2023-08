Lo dice la ciencia: el alcohol no hace ver a las personas más bellas

Durante un largo tiempo se creyó que las bebidas alcohólicas ayudan a las personas a desinhibirse e incluso hacía a las personas “más bellas”. Se trata de una concepción viejo y superficial que postulaba que al estar borracha la persona se tornaba menos exigente.

Ahora una investigación de Journal of Studies on Alcohol and Drugs publicado por el Centro de estudios de alcohol y drogas de la Universidad Estatal de Nueva Yersey han concluido que beber alcohol en exceso no hace a las otras personas más bellas.

“Consumir alcohol hace que sea más probable que te acerques a personas que ya consideras atractivas, pero no hace que otros te parezcan más atractivos”, afirmaron.

En inglés hasta existía una expresión para esto, beer googles, o gafas de cerveza. Y se han publicado múltiples estudios que sostienen esta afirmación: uno de la Universidad de Bristol, otro de la de St Andrews y Glasgow, otro de la Universidad de Roehampton publicado en la revista Addiction de 2003, y otro en la revista Alcohol and Alcoholism de 2014.

“Descubrimos que los índices de atractivo de las caras eran significativamente más altos en la condición de alcohol que en la condición de placebo, lo que implica que el consumo de alcohol puede aumentar los índices de atractivo de las caras”, explicaban.

Sin embargo, según el nuevo estudio, en las investigaciones anteriores los participantes se limitaban a calificar el atractivo de los demás, pero ahora se ha añadido la variable de que tuvieran la oportunidad real de conocer a las personas que estaban calificando.

Para llevar a cabo la investigación, la doctora Molly A. Bowdring, del Centro de Investigación de Prevención de Stanford en Palo Alto, California, afiliado a la Universidad de Pittsburgh estudiaron a 36 hombres de 21 y 28 años.

La conclusión fue que el alcohol no tuvo ningún efecto a la hora de calificar lo guapos que veían a los demás. No obstante, si afectó a la probabilidad de interactuar con las personas que habían calificado como atractivas.

Cuando bebían, tenían 1,71 veces más probabilidades de seleccionar uno de sus cuatro candidatos más atractivos para conocerlo personalmente.

