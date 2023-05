Llevaron a su hijo al hospital con vómitos y diarrea, les dijeron que solo era un golpe de calor pero el nene murió

Una familia de San Juan atraviesa dolorosos meses tras el fallecimiento de su hijo. El pasado 5 de enero, el niño fue trasladado a un hospital de esa provincia con dolores estomacales, vómitos y diarrea. Tras ser enviado a su casa con días de reposo y un diagnóstico en el que se leía “golpe de calor”, el pequeño murió horas más tarde.

Si bien el trágico hecho tuvo lugar en enero, la noticia trascendió en las últimas horas. En los primeros días de ese mes, Hugo Constantine Villecillo amaneció con fiebre y vómitos. Su familia, al no ver mejoras luego de administrarle un jarabe, decidió trasladarlo al Hospital Dr. Federico Cantoni, ubicado en el departamento de Pocito.

Allí, el padre del menor, Mauricio Villecillo, reveló que tras esperar una hora en urgencias fueron atendidos. Según Villecillo, el doctor que atendió a “Huguito” -como lo llamaba cariñosamente su familia- “solo le dio tres días de reposo”, una dipirona para tratar la fiebre y la diarrea y les dijo que se trataba de un golpe de calor.

Sin embargo, al regresar a su casa el pequeño no mostraba mejoría y continuaba con dolores estomacales. El día sábado por la madrugada, los adultos se disponían a regresar al centro asistencial con el pequeño cuando este se desvaneció.

La familia de "Huguito" señaló por mala praxis al hospital sanjuanino Dr. Federico Cantoni. Foto: Gentileza Mauricio Villecillo

Tras llamar a una ambulancia que nunca se presentó en el lugar, un policía le practicó maniobras de RCP en la vereda de la vivienda y una vecina, que ejerce como enfermera, lo trasladó a un centro de salud de la zona. Lamentablemente, el pequeño ingresó sin vida al establecimiento.

La autopsia reveló que el pequeño de 4 años sufría de una gastroenteritis aguda. Por ello, la familia de Hugo realizó dos denuncias por mala praxis contra el médico del centro asistencial, identificado por su apellido como “Sastre”. Según reveló TN, luego de que la primera denuncia fuera desestimada, Villecillo viajará a Córdoba la próxima semana para buscar a un perito que pueda constatar la mala praxis y así, reabrir la causa.

Al mismo medio, el hombre contó que “en el hospital sigue todo normal. La directora no salió a dar explicaciones, ellos no dan explicaciones de nada”. Y agregó que en la historia clínica de Hugo se pidió por un análisis a realizarse en un consultorio externo, sin embargo, Villecillo denunció que esto es mentira y que “no me dieron nada”.

“Lamentablemente en mi casa se quedó el tiempo parado. Su mochila y sus juguetes están esperando que vuelva. Está vivo en el corazón de todos nosotros”, indicó con dolor en la entrevista. El pequeño iba a cumplir 5 años en febrero y sus padres esperaban que comenzara el jardín de infantes.

